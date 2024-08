Ça y est, on sait ce qui se cache derrière le grand projet spécial autour de My Hero Academia. Qu'on se le dise tout de suite : ce n'est clairement pas ce à quoi les fans s'attendaient.

C'est la fin d'une ère dans le monde du manga... My Hero Academia, c'est fini. L'œuvre de Kōhei Horikoshi aura rythmé les semaines du Weekly Shōnen Jump de 2014 à aujourd'hui. En dix ans, l'aventure de Deku et de ses camarades a apporté un vrai renouveau au genre du Shonen Nekketsu. Alors, quand il a été annoncé qu'un projet secret devait se dévoiler aujourd'hui pour accompagner la sortie du dernier chapitre, les fans étaient surexcités. Mais, la surprise n'est clairement pas à la hauteur des attentes.

Une annonce qui refroidit les fans de My Hero Academia

Le public de MHA avait de grandes espérances pour aujourd'hui ! Le fait qu'un projet spécial devait être annoncé avait de quoi mettre des étoiles dans les yeux. Certes, certains ne s'attendaient pas à monts et merveilles, mais une partie des fans croisait les doigts pour une suite, ainsi que pouvait le laisser entendre la fin du manga.

Or, il n'en est rien... La grosse surprise se révèle n'être qu'un... concours de popularité. Une vraie douche froide. Donc, l'équipe de My Hero Academia organise un sondage à l'international. Les fans peuvent ainsi voter directement sur le site officiel pour désigner leur héros préféré du manga parmi 278 personnages.

[Annonce mondiale ‼️]

Qui est le meilleur héros pour vous ?

Pas uniquement au Japon, mais dans le monde entier.

La bataille pour désigner le meilleur héros est sur le point de commencer. My Hero Academia : Célébration de la fin de la série Vote de popularité des personnages dans le monde entier

Ouverture du #WORLDBESTHERO !

Du 5 août au 30 septembre, tout le monde peut voter à raison d'une voix par jour. Un premier aperçu des résultats sera donné le 1er septembre, avant les résultats finaux le 1er décembre. Mais, un second tour pour élire son personnage préféré parmi les trois finalistes aura lieu du 2 au 3 décembre. Le meilleur héros de My Hero Academia sera donc officiellement élu le 3 décembre 2024.

Un élément à sauver pour MHA

Bien que cette nouvelle ne soit pas vraiment celle qu'on pouvait attendre, elle comporte un point positif. De la même manière que pour le sondage général de Naruto qui avait permis de déterminer le personnage favori des fans pour lui offrir un court spin-off sur papier, le héros favori des fans de MHA aura droit à un film spécial lui étant dédié. Aucun détail supplémentaire n'a pour le moment été donné. On ne sait donc pas encore s'il s'agira d'un long ou d'un court métrage.

Notez en plus que les fans pourrons aussi être récompensés. Un concours de fanart de MHA est organisé en parallèle de celui de popularité. De même, celles et ceux qui partagent les résultats du grand concours pourront être sélectionnés pour tenter de remporter un autographe du mangaka Kōhei Horikoshi lui-même. My Hero Academia, c'est fini, mais le manga n'a pas fini d'être célébré.