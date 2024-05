My Hero Academia est en pleine effervescence sur papier, promettant du très lourd dans le nouveau chapitre. Mais cela est-il de bonne augure pour la suite du manga ?

Quand Kōhei Horikoshi a posé les premières lignes de My Hero Academia, il ne s'attendait probablement pas à ça devienne l'un des succès porteurs du Weekly Shōnen Jump ces dernières années. Il faut dire qu'il fait partie de ces œuvres qui revisitent avec humour et pertinence la figure du super-héros, comme One-Punch Man en matière de manga, ou The Boys côtés séries en live-action.

Depuis son lancement en 2014, MHA est donc un succès que rien n'arrête. La saison 7 de l'anime a d'ailleurs démarré il y a peu. Pendant ce temps, le manga continue sa prépublication, narrant actuellement une bataille de très grande ampleur. La suite arrive justement bientôt, et le compte X (anciennement Twitter) du manga semble teaser une nouvelle qui va faire réagir les fans !

My Hero Academia à son climax

Le nouveau chapitre de My Hero Academia sort aujourd'hui dans le Shōnen Jump. Nos super-héros en herbe sont en pleine Bataille finale. Après un coup dur dans le chapitre 422, Deku se relèvera-t-il dans le prochain ? Une chose est sûre, nous connaissons sa persévérance. La suite s'annonce donc sensationnelle.

Et l'équipe derrière MHA compte bien nous le faire savoir ! De fait, elle a publié sur les réseaux sociaux un message pour célébrer la sortie du nouveau numéro du Shōnen Jump. Or, elle semble aussi teaser ce qui attend la suite du manga en précisant que « nous atteignons un point critique dans la bataille finale ! ». Plus encore, elle nous invite à garder un œil sur Deku.

Ce n'est pas la première fois que My Hero Academia est sujet aux rumeurs d'une fin prochaine. Toutefois, après les derniers bouleversements de l'histoire, le chapitre 423 devrait donc se présenter comme le climax de la Bataille finale. Plus encore, un leak du chapitre 424 suggère « la fin d'une ère, et... ». La conclusion semble proche pour l'œuvre Horikoshi.

Notez que le chapitre 423 de My Hero Academia sera disponible en France dès ce dimanche 19 mai. Au même titre que la suite de Jujutsu Kaisen, il sera mis en ligne sur la plateforme de l'éditeur Shueisha, MANGA Plus. Retrouvez-le à partir de 17 heures, pour une durée de trois semaines. Malheureusement, il faudra patienter davantage pour les chapitres suivants. Le manga sera effectivement en pause quelques semaines.