Décidément, Mortal Kombat est partout : jeux vidéo, film… La franchise de Netherrealm fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours. Les fans ne s'en plaindront certainement pas, d'autant plus que Mortal Kombat 11, aussi excellent soit-il, remonte à quelques années maintenant. Le dernier film, quant à lui, date de 2021. À l'époque, son annonce, ses promesses et le trailer ultra sexy avaient littéralement enflammé la toile.

Le casting de Mortal Kombat 2 se dévoile davantage

À sa sortie, la réception du film a été un peu moins bonne. Sans être totalement mauvais, le long métrage n'est pas non plus excellent. C'est une adaptation tout juste honnête qui privilégie le fan service avant tout autre chose, et c'est peut-être là le problème. Quoi qu'il en soit, le succès a été suffisant pour engendrer une suite. Mortal Kombat 2 est actuellement en phase de préproduction et le casting grossit à vue d'œil. Après Karl Urban en Johnny Cage, on apprend grâce à nos confrère du Hollywood Reporter que c'est l'actrice Tati Gabrielle qui serait sur le point de rejoindre le film. On a notamment pu voir la jeune femme dans quelques séries comme Les Nouvelles Aventures de Sabrina ou encore Kaleidoscope sur Netflix. Elle a aussi participé à de gros blockbusters comme le récent Uncharted aux côtés de Tom Holland.

Tati Gabrielle - via IMDb

Une nouvelle kombattante confirmée

Dans Mortal Kombat 2, Tati Gabrielle devrait normalement incarner Jade, une héroïne bien connue des fans de la licence. Jade est une assassin d'élite, amie et garde du corps de la princesse Kitana. Si l'on en croit ces dernières informations, la princesse tout de bleu vêtue serait donc elle aussi de la partie, à moins que le personnage de Jade soit totalement différent de sa version dans les jeux.

Pour le moment, Mortal Kombat 2 est très mystérieux et l'on ne sait pas grand-chose à son sujet. On se doute tout de même qu'il emboîtera le pas au premier opus en développant le nouveau tournoi teasé à la fin du film. La plupart des personnages principaux tels que Sonya Blade, Kano, Liu Kang, Raiden et Cole Young seront bien entendu de la partie. Espérons que le film corrige les erreurs de son aîné et pousse toujours plus loin le gore.