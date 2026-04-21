Il y a quelques jours, le média Ankler rapportait que la série live-action Mass Effect, actuellement dans les cartons pour le bien de la plateforme SVOD Prime Video, risquait de figurer d'importantes altérations par rapport au matériau de base. Selon le rapport, Peter Friedlander, directeur des programmes chez Amazon MGM Studios, aurait en effet demandé à ce que l'adaptation soit « plus attrayante pour les non-joueurs ». Ce qui pour beaucoup a signifié que celle-ci risquait de suivre la trajectoire désastreuse de la série Halo, tristement célèbre pour n'avoir été attrayante pour absolument personne et subir une annulation après deux saisons. Les fans de la licence légendaire de BioWare peuvent cependant a priori souffler, à en croire un des scénaristes de la série, Daniel Casey.

Une rumeur de réécriture de la série Mass Effect démentie par un de ses scénaristes

Tandis que la série d'adaptation Prime Video continue son bonhomme de chemin, on peut légitimement se demander si elle ne sortira pas avant Mass Effect 5, alors que celui-ci est pourtant en développement depuis nettement plus longtemps. Dans un cas comme dans l'autre, on sait encore peu de choses à propos de ce qui nous attend dans la licence space opera de BioWare. S'agissant de la série, un récent rapport du média Ankler pouvait faire craindre le pire aux fans avec une adaptation qui pourrait faire de gros écarts par rapport au matériau d'origine pour tenter de plaire à un public plus large... au risque de déplaire à tout le monde, comme la série Halo.

Interrogé à ce sujet par Ariel Aguilar sur Bluesky (propriétaire du compte @WeAreMassEffect sur X.com), Daniel Casey, co-scénariste de la série Mass Effect, a toutefois démenti le rapport d'Ankler. « Je ne peux évidemment rien dire de concret sur ce que j'écris (j'ai signé des NDA et tout ça), mais pour ce que ça vaut, cet article d'Ankler m'a autant surpris que vous. Je ne sais pas d'où sort cette citation à propos d'une « audience non-gamer » ou de qui elle vient, mais je n'ai jamais rien entendu de tel ».

L'un des scénaristes principaux de la série Mass Effect n'aurait donc pas reçu d'instructions spécifiques lui indiquant d'altérer son script d'une manière ou d'une autre. Ceci étant dit, à défaut de preuve concrète, il faut pour l'instant se contenter de sa parole contre celle de l'article d'Ankler. En attendant la sortie de la série sur Prime Video dans un futur plus ou moins proche, comme à l'égard d'un Mass Effect 5 qui se fait cruellement désirer, il n'y a pour l'heure rien d'autre à faire que s'armer de patience.

Source : X.com