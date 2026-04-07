Ce n’est désormais plus un secret : Mass Effect 5 est actuellement en développement actif chez BioWare. Malheureusement pour les fans de la franchise, tout porte pour l’instant à croire que le projet est encore loin de voir le jour, la faute notamment à une situation quelque peu compliquée pour le studio depuis plusieurs mois. Avec un peu de chance, les joueurs auront néanmoins la possibilité de se replonger dans l’univers de Mass Effect grâce à la série d’Amazon, même si cette dernière semble aujourd’hui destinée à s’adresser à un plus large public.

La série Mass Effect change son angle d’approche

En effet, si l’adaptation de la franchise pour Prime Video demeure encore un véritable mystère à l’heure où sont écrites ces lignes, il semblait parfaitement clair que comme pour n’importe quelle adaptation, l’objectif d’Amazon était avant tout de séduire les fans de Mass Effect. Mais à en croire de nouvelles informations partagées par le média The Ankler, le focus de la compagnie pourrait bien avoir évolué à la demande de Peter Friedlander, nouveau directeur des programmes télévisés internationaux chez Amazon MGM Studios depuis quelques mois.

Et pour cause, ce dernier aurait demandé aux équipes travaillant sur la série Mass Effect de réécrire le script afin que ce dernier soit « plus attrayant pour les non-joueurs ». Qu’est-ce que cela signifie exactement ? On l’ignore. D’autant plus qu’à ce jour, la nature exacte du scénario, qui se déroulera après la trilogie originale, reste à définir. Néanmoins, on peut donc s’attendre à ce qu’Amazon en fasse une série plus ouverte au grand public, avec sans doute moins de fan service et de références aux jeux de BioWare qu’on aurait pu l’imaginer.

Sans surprise, cette nouvelle est alors loin de rassurer les fans de Mass Effect, qui sont déjà nombreux à s’inquiéter des répercussions d’une telle décision sur la qualité de l’écriture de la série. « Je m’attends déjà à être déçu par cette série » a par exemple déclaré un internaute. « Ça sonne littéralement comme un Halo 2.0 ». Ce dernier fait alors référence à l’adaptation de la franchise de Xbox survenue il y a quelques années, qui fut dézinguée par la critique comme par les fans en raison du non-respect du matériau original.

Un projet encore très mystérieux

Notons par ailleurs que toujours selon The Ankler, la série serait « sur le point » d’être officiellement commandée par la compagnie, ce qui permettrait enfin de passer une étape majeure dans la production du projet. Précisons toutefois que tout ceci ne reste pour l’instant que de l’ordre de la rumeur, à prendre avec des pincettes, donc. Cela dit, nul doute que le succès de Fallout, qui plaît aussi bien aux fans de la franchise de Bethesda qu’aux néophytes, a pu influencer Amazon dans la prise de cette décision.

Pour rappel, la série Mass Effect, officialisée en 2024, racontera une histoire originale dans l’univers de BioWare. Bien qu’aucune information concrète n’ait encore été dévoilée sur le projet, celui-ci impliquera la présence de Daniel Casey (Fast & Furious 9) en tant que scénariste, tandis que Doug Jung (Mindhunter, Star Trek : Sans limites) officiera quant à lui en tant que showrunner. Pour ce qui est du casting, en revanche, aucun indice n’a pour l’instant filtré. On ignore d’ailleurs même si des personnages connus des joueurs de Mass Effect seront de la partie.

Source : The Ankler (via GamingBolt)