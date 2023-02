Robert Downey Jr. outre le fait d'être un très bon acteur a marqué de son empreinte à jamais le MCU grâce à son rôle d'Iron Man/Tony Stark. C'est même lui qui a un peu lancé l'épopée Marvel au cinéma grâce à son talent et la puissance de son personnage. En partant de ce postulat, il est légitime pour les fans de vouloir revoir l'acteur enfiler à nouveau l'armure. Est ce possible ou est-ce un rêve qui ne verra jamais le jour ?

Iron Man de retour ?

Si il semble raisonnable de penser qu'une variante de Tony Stark/Iron Man puisse apparaître dans le MCU à un moment donné étant donné l'importance du Multiverse à l'heure actuelle, il ne vaut mieux pas trop éspèrer pour Robert Downey Jr. En effet, le vice-président de la production et du développement de Marvel Studios, Stephen Broussard a eu l'occasion d'être interviewé par gizmodo. Et au détour d'une question sur le fameux super-héros et le potentiel retour de l'acteur, voici sa réponse :

Eh bien, je pense que l'un des méta-récits de la phase quatre concernait de nouveaux personnages. Il s'agissait de nouvelles personnes entrant dans des costumes. Si vous regardez, comme Cassie (dans Quantumania) et Kate Bishop (dans Hawkeye), de nouveaux personnages sont introduits comme Jack dans Werewolf by Night . Après ces 10 premières années de narration Marvel, des flambeaux sont passés, comme avec Robert Downey Jr. qui n'est plus sur la table. C'était donc un peu comme une nouvelle génération qui passait au premier plan, ce qui, encore une fois, s'est toujours produit dans les bandes dessinées.

La fin d'une époque...

Le grand secret ?

L'autre possibilité qui n'est pas à jeter c'est un effet Spider-Man : No Way Home à savoir Marvel Studios qui essaie de garder le secret pour marquer les esprits via un retour épique. C'est d'autant plus possible avec de gros films prévus comme Avengers : The Kang Dynasty or Avengers : Secret Wars. Après tout, avec le multiverse tout est possible et les morts peuvent fréquemment revenir à la vie. Il s'agit d'ouvrir n'importe quel Comics Marvel pour s'en convaincre.