Après l'échec d'Ant-Man 3, Marvel cherche des coupables et fait la chasse aux fuites et surtout aux personnes derrière elles.

Qui l'eût cru ? Marvel vient de déposer une plainte à l'encontre de Google et Reddit pour avoir permis la diffusion et la mise en ligne du scénario complet du blockbuster Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, un mois avant sa sortie au cinéma. Selon Disney cela aurait gravement nui au film qui enregistre un score assez décevant au box office, toute proportion gardée, puisqu'il a tout de même atteint 450 millions de dollars de recettes dans le monde.

Marvel contre deux autres géants

Disney se lance dans une véritable chasse à l'homme pour trouver l'identité des coupables de cette fuite. Et pour cela elle a fait une demande directement auprès des deux groupes, via la loi du "Digital Millennium Copyright Act". Pour la petite histoire, un utilisateur de Reddit a publié un script du film sur la plate-forme en janvier, révélant l'intrigue du long métrage avant sa sortie en février. Reddit a supprimé au moins un message contenant le script, selon le rapport. Mais d'après Marvel, le document avait été stocké dans un fichier Google Docs car il était trop long pour être publié sur Reddit dans son intégralité.

La réponse de Reddit

"C'était un grosse fuite".

Disney/Marvel peut t-il vraiment faire une telle demande d'information ? Un porte-parole de Reddit a déclaré en tout cas que l'entreprise "s'engage à protéger la vie privée de ses utilisateurs". L'entreprise refuse donc de collaborer. Du coté de chez Google pour l'instant il n'y eu aucune communication officielle.

D'après les premières information, la fuite pourrait provenir d'un traducteur portugais ou d'un fournisseur de sous titre. Toujours est t-il qu'un Google Doc de 63 pages des dialogues s'est retrouvé dans la nature. Forcément on imagine la colère (et peut être la tristesse) d'une telle mise en ligne pour les créateurs du film Ant-Man.