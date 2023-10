Kevin Feige, le directeur de Marvel, a révélé que le sixième volet d'Avengers, prévu pour le 7 mai 2027, marquera la fin de la liste des prochains films Marvel actuellement annoncés. Cependant, lors d'une entrevue récente avec Variety, il a affirmé que le MCU n'a fait qu'effleurer le potentiel narratif des comics Marvel. Une réflexion qui pourrait mener à une démarche radicale...

Une solution radicale pour Marvel et son MCU

Kevin Feige a en effet suggéré que l'Univers Cinématographique Marvel (MCU) pourrait connaître une refonte après Avengers : Secret Wars, sous la forme d'un "soft reboot". Cette démarche aurait pour but de clarifier la chronologie et d'éliminer les éléments superflus. Mais ce n'est pas tout. L'immense potentiel des comics pourrait justifier un reboot afin de rationaliser l'univers, et surtout, réintroduire des figures emblématiques qui ont précédemment quitté la franchise.

Joanna Robinson, auteure de MCU: Le Règne des Studios Marvel, a mentionné lors d'un podcast que "Secret Wars" pourrait être ce point pivot. Citant Feige, elle explique que Marvel envisage d'"élaguer" les éléments inutiles et de maintenir ou ramener des personnages qu'on pensait perdus à jamais. Un passage intrigant de son livre relate une rencontre avec Feige durant laquelle il a montré une affiche de 1988 illustrant une multitude de héros Marvel, indiquant la foule de personnages qui pourraient être introduits au MCU.

Une multitude de personnages à exploiter

Une solution viable ?

L'une des motivations principales pour un tel reboot serait la nécessité de consolider la chronologie, notamment suite à l'acquisition par Marvel des droits de personnages autrefois chez Fox, tels que les X-Men et les Quatre Fantastiques. Vu la réception mitigée de Marvel TV, il serait judicieux de reconsidérer leur stratégie. Un reboot offrirait l'opportunité de mettre en avant les réussites tout en revisitant des icônes telles qu'Iron Man, T'Challa ou Thanos.

Attention, ce qui suit pourrait contenir des spoilers : Si l'approche de Feige s'aligne sur celle des comics, Secret Wars serait le choix logique pour un reboot, compte tenu des bouleversements majeurs de cette saga, notamment la destruction du multivers. On pourrait donc en effet, imaginer un retour sous les projecteurs des premières gloires du MCU. Pour rappel, l'intrigue prend place sur Battleworld, une planète composée de fragments de différentes réalités et époques de l'Univers Marvel, tous fusionnés en un seul monde par le Dr. Doom, qui s'est autoproclamé Dieu de cette nouvelle réalité.

Avec le paysage en perpétuelle évolution du MCU et l'introduction de nouveaux héros, un redémarrage, même subtil, semble être la solution pour préserver la cohérence de cet univers tout en proposant de nouvelles aventures aux fans. Il est vrai que depuis la fin d'Avengers, la popularité de Marvel ne cesse de dégringoler. Force est de constater que le le charisme de Miss Marvel ou encore d'Antman n'est clairement pas à la hauteur de celui d'un Captain America ou d'un Iron Man. Et cela peut se comprendre, car du côté de DC, on observe un peu le même problème quand on s'éloigne des aventures de Batman et Superman.