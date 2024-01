S'il y a un personnage de Marvel que les fans adorent mais qui semble sous-exploité depuis le rachat par Disney, c'est bien The Punisher. Néanmoins, le super-héros et son dernier interprète se préparent pour leur retour.

Jon Bernthal, connu pour son interprétation de Frank Castle, alias le Punisher, dans la série Netflix, aspire à faire son retour dans le Marvel Cinematic Universe. Les rumeurs à son sujet se sont multipliées ces derniers temps, surtout depuis la réintroduction de Daredevil incarné par Charlie Cox au sein du MCU, via une toute nouvelle série sous forme de reboot. Récemment, les acteurs Deborah Ann Woll et Elden Henson ont aussi repris leurs rôles de Karen Page et Franklin Foggy Nelson. L'espoir est donc grand, et Bernthal s'exprime à ce sujet.

Punisher : le retour

Jon Bernthal, célèbre pour son rôle dans la saison 2 de Daredevil et sa série Netflix, a navigué à travers les changements de l'univers Marvel, en particulier avec le passage des séries MCU à Disney Plus, où le contenu s'oriente davantage vers un public familial.

Toutefois, la tendance semble évoluer avec l'apparition de séries au ton plus adulte, comme Echo, qui a marqué le retour de Charlie Cox dans le rôle de Daredevil et de Vincent D'Onofrio en tant que Kingpin. Cette évolution pourrait signaler le retour prochain de Bernthal dans le rôle du Punisher.

Dans une entrevue accordée à Collider, Bernthal a fait part de son engagement envers le personnage de Frank Castle et de son intention de respecter son essence. «Il y a une raison pour laquelle ce personnage résonne tant. Il vit en moi et je lui suis très attaché», a-t-il souligné.

En ce qui concerne sa réapparition dans le MCU actuel et dans Daredevil: Born Again, Bernthal est conscient des défis à relever et souligne la nécessité de rester fidèle à l'original. «Si nous le faisons, il faut le faire bien, en respectant l'intégrité du matériau de base», a-t-il insisté.

De la violence dans le MCU de Marvel ?

Bien que la violence soit présente dans l'univers Marvel, elle est souvent édulcorée, loin de ce que proposait la série Netflix The Punisher, qui abordait des thèmes tels que la corruption, les réseaux de proxénétisme, la drogue, etc. Quant au MCU et à Disney, la question se pose de savoir s'ils sont prêts à représenter un héros, ancien marine, qui utilise des méthodes aussi brutales que la décapitation au couteau de combat, comme dans la scène finale de la saison 2 de The Punisher. C'est un point difficile à évaluer. Mais s'il y a bien un personnage qui mériterait de conserver son authenticité et sa rudesse, c'est assurément celui-ci.