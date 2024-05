Marvel croule sous les projets pour le cinéma et le petit écran. Et d'après un leak, la maison des super héros serait en train de concevoir une série avec un personnage inconnu du grand public.

Un nouveau film X-Men serait enfin sur les rails, d'après le très sérieux site Deadline, et aurait déjà un scénariste. Évidemment, dans le même temps, Marvel continue de développer les prochains films déjà annoncés, mais aussi les futures séries télévisées. Des shows qui devraient être plus réfléchis, plus qualitatifs et qui pourront s'apprécier sans être incollable sur le MCU. Tout l'inverse de ce projet qui ne parlera probablement qu'aux experts. Mais qui pourrait rencontrer un succès jamais vu encore pour une seule raison. Son actrice principale.

Une série Marvel sur Disney+ avec une pop star ?

Marvel Studios n'est certes pas aussi intouchable qu'auparavant, mais ses projets sont toujours attendus. Rien que la nouvelle série Daredevil Born Again devrait permettre de se faire pardonner auprès du public. Sauf si le résultat est inférieur au show original diffusé sur Netflix. On le saura en mars 2025 puisque c'est le mois choisi par les dirigeants pour lancer cette création Disney+. Agatha All Along, avec la grande méchante de WandaVision, arrivera quant à elle à partir du 18 septembre 2024 sur la plateforme de streaming vidéo.

D'après des rumeurs, Marvel serait aussi en train de travailler sur une série Disney+ Blonde Phantom. Un personnage créé par Stan Lee et qui a fait ses premiers pas en 1946. Louise Grant Mason, de son vrai nom, combat le crime avec un simple bandeau sur les yeux et est également une détective. Comme Batman quoi.

Selon les informations de DanielRPK, qui sont à prendre avec de grosses pincettes, il s'agirait d'une série d'espionnage rétro puisqu'elle se déroulerait dans les années 50 à Las Vegas. Mais il y aurait beaucoup, beaucoup plus surprenant. En effet, selon lui, Marvel Studios envisagerait de faire appel à la chanteuse de pop-country Taylor Swift pour le rôle de Blonde Phantom. La méga-star qui cumule plus de 100 millions d'écoute mensuelles rien que sur Spotify. Sydney Sweeney, qui a été dans le fiasco Madame Web et qui a brillé dans Immaculée, avait également été évoquée dans le rôle.

D'autres bruits de couloir stipulent que Taylor Swift pourrait apparaître dans le film Deadpool 3. Est-ce vrai ? On verra bien, mais l'interprète de « Shake it Off » est une amie proche de Ryan Reynolds et de sa femme Blake Lively, et a une expérience en tant qu'actrice. Elle a fait notamment partie de la distribution du long-métrage Amsterdam de David O. Russell , ou encore la série New Girl.