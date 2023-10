Cela fait de nombreux mois que les rumeurs circulent concernant le retour des X-Men au cinéma. Et il semble que les choses pourraient s'accélérer chez Marvel à ce propos.

Entre diverses spéculations, l'évolution des dernières séries Marvel introduisant la notion de mutant, et le retour de Wolverine au cinéma dans Deadpool 3, l'attente autour des X-Men est énorme. En effet, une multitude de fans aspirent à un film qui leur rende justice au cinéma, s’intégrant directement dans le MCU. Et il se pourrait bien que la situation commence à évoluer de façon significative.

Les X-Men donnent des nouvelles

Selon une information relayée par le média Deadline, Marvel Studios a lancé le processus de développement d'un nouveau film, très attendu dans l'univers X-Men. Suite à un accord avec la Writers Guild (Guilde des Écrivains), des réunions sont planifiées avec des scénaristes pour écouter leurs propositions pour le projet tant désiré. Il ne semble y avoir aucun empressement à ce sujet, puisque le film n'a pas encore de date de sortie prévue, la décision concernant le choix du scénariste pourrait très probablement être prise début 2024.

Le succès phénoménal de la franchise X-Men, dirigée par la 20th Century Fox, a engendré sept films et une série dérivée axée sur le personnage de Wolverine, générant d'importants bénéfices. Toutefois, suite à la déception causée par la sortie de Dark Phoenix en 2019, un renouveau de la saga est vivement attendu par tous. On imagine que cela a pu décourager de nombreux investisseurs.

Un teasing qui a commencé il y a quelque temps déjà.

Le teasing monte

Depuis que Disney a acquis la Fox en 2019, ramenant également la propriété intellectuelle des X-Men dans le giron de Marvel, les fans sont impatients et désireux de voir un nouveau chapitre de l'histoire des mutants sur grand écran. Sans compter que Marvel Studios a nourri cette attente, en semant divers indices dans ses films et séries TV, présageant la future apparition des mutants qui composent l’équipe X-Men dans l'univers cinématographique. Dans She-Hulk par exemple, on peut lire dans une news internet un fait divers sur Wolverine dans une scène.

En parallèle, pour les fans des X-Men, notez que Marvel prévoit également de plonger dans la nostalgie avec X-Men ’97, une série animée faisant écho à la célèbre série des années 90, qui devrait faire ses débuts sur Disney+ début 2024. En bref, l'avenir semble radieux pour les mutants. Et nous attendons assurément avec impatience de voir ce que le MCU apportera à cet univers. Un remaniement complet du casting est bien sûr attendu, et de nombreuses questions restent en suspens. Par exemple, qui pourrait interpréter Wolverine après le passage indélébile de Hugh Jackman ? Tout est encore possible.