Marvel : changement radical pour les Avengers, le MCU enfin sauvé ?

Depuis quelque temps déjà, on observe que Marvel éprouve des difficultés à séduire le public. Les séries peinent globalement à convaincre, et la situation au cinéma n'est guère meilleure. Peut-être cela est-il dû à un manque d'intérêt du public pour les nouveaux super-héros ? Quoi qu'il en soit, il est clair que la société doit prendre des décisions stratégiques.

Le retour de grandes figures de Marvel

Selon un article du réputé média Variety, Marvel Studios fait face à des défis post-Avengers : Endgame, des défis exacerbés par la pandémie. Malgré un succès traditionnel au box-office, l'abondance de séries et de films a pu rendre l'Univers Cinématographique Marvel moins accessible pour les fans occasionnels.

Le rapport suggère que des discussions sont en cours pour faire revenir les Avengers de la première heure dans un prochain film. Cela impliquerait des personnages comme Iron Man, joué par Robert Downey Jr., et Black Widow, incarnée par Scarlett Johansson, tous deux disparus dans Avengers : Endgame. Si Variety emploie le terme "ressusciter", il est peu probable que Marvel choisisse de faire revenir à la vie les versions originales de ces personnages. Il semble plus plausible que le film Avengers : Secret Wars introduise des variantes de ces protagonistes issues du Multivers, avec Downey Jr. et Johansson reprenant leurs rôles emblématiques. C'est du moins ce que l'on espère.

Secret Wars, l'étape fondamentale pour sauver le MCU ?

On peut supposer sans grand risque que Avengers : Secret Wars, qui s'inspirera du comic éponyme de 2015, présentera un "Battleworld" où différentes réalités et chronologies se croiseront. Cela permettrait de ramener tous les personnages, qu'ils soient décédés ou non, y compris les Avengers originaux, aux côtés de personnages tels que Wolverine, interprété par Hugh Jackman, et peut-être le Spider-Man de Tobey Maguire. Si Marvel aspire à un film rassembleur, en prélude à un potentiel redémarrage de l'univers avec Secret Wars, une telle approche pourrait s'avérer être la clé pour approcher le triomphe d'Endgame.

Après la "Saga du Multivers" dans le MCU, les X-Men pourraient également jouer un rôle central. Le rapport mentionne aussi que Kevin Feige mise sur l'intégration des personnages des X-Men, acquis lors du rachat de la Fox. Bien qu'il y ait des rumeurs sur le retour de célèbres mutants de l'ère Fox dans Deadpool 3 et potentiellement Secret Wars aux côtés de Hugh Jackman, il semblerait que ce soit la dernière apparition de ces versions des personnages. Un reboot des X-Men paraît inéluctable, et il est raisonnable de penser que Marvel Studios se concentrera sur les mutants après "Secret Wars". Feige est conscient du potentiel inexploité de l'univers des X-Men.