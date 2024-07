Le MCU est désormais un vaste univers, un univers d’ailleurs unifié depuis que Disney a réussi à mettre la main sur pratiquement tous les droits des super-héros Marvel. Ces derniers étant jusqu’ici éparpillés un peu partout dans la galaxie Hollywood. Désormais, on nous fait mijoter avec prochainement l’arrivée de Deadpool dans le MCU qui, avec son troisième film, devrait secouer tout ce que l’on connaît. Prochainement, ce sont aussi les X-Men qui reviendront au cinéma, et cette fois, ils seront à la maison.

ATTENTION ! Si vous n'êtes pas à jour dans le MCU ou dans les informations concernant les prochains films, vous risquez d'être spoiler sur des éléments mineurs.

Les mutants sont de retour dans l'univers Marvel

Des films X-Men, il y en a eu un paquet. Dans les années 2000 commence une nouvelle trilogie qui nous fera d’ailleurs découvrir LE X-Men increvable et apprécié de tous, Wolverine, campé par l’ultra charismatique Hugh Jackman. Ce dernier a d’ailleurs traversé les âges. Outre la première trilogie, il fera aussi partie de la seconde série de films portés par James McAvoy (Prof Xavier) et Michael Fassbender (Magneto), pour ne citer qu’eux. Wolverine aura aussi le droit à deux long-métrages rien qu’à lui et débarquera dans Deadpool 3 dès la semaine prochaine au cinéma.

Ça faisait un bail que l’on n’avait pas vu les mutants au ciné mine de rien et ces derniers ont tout juste été confirmés dans le MCU. Depuis sa création, les mutants n’existaient pas, du moins, ils n’avaient jamais été mentionnés ou quoi que ce soit d’autre avant la série Ms Marvel puis Black Panther 2. Désormais, on le sait, les X-Men font bien partie du MCU et c’est Wolverine qui fera son entrée le premier. Toutefois, un film rien que pour eux est prévu et Kevin Feige, le grand chef qui chapeaute tout cet univers connecté, a même commencé à faire du teasing.

Kevin Feige, le grand chef du MCU fait du teasing ©Getty Image

Kevin Feige fait monter la sauce concernant le prochain film X-Men

Comme le rapporte Gizmodo, Feige a été interrogé sur ce que l’on peut attendre du retour des X-Men dans le nouvel univers Marvel. Il reste en revanche relativement évasif en déclarant ne pas pouvoir en dire beaucoup, mais que les créateurs ont « l’embarras du choix ». « Il y a beaucoup de grands personnages des X-Men dans Deadpool 3, il y en a aussi beaucoup dans l’univers créé par la Fox, et beaucoup d’autres n’ont encore jamais été portés sur grand écran », ajoute-t-il.

Outre le fait qu’il réaffirme que l’on va voir du beau monde dans Deadpool 3, Kevin Feige dit aussi s’intéresser aux X-Men que l’on n’a encore jamais vus au cinéma dans un film Marvel, en plus des personnages déjà bien connus de tous. Il précise d’ailleurs que pour le prochain film, il fallait s’attendre à un melting-pot : « Je pense donc que comme nous essayons toujours de le faire, comme nous l’avons fait lorsque nous avons conclu l’accord avec Sony pour Spider-Man [il fait référence au dernier film Spider-Man où tous les univers se confrontent], vous verrez probablement un mélange de personnages que vous avez déjà vus et de personnages que vous n’avez jamais vus auparavant ».

Comme prévu avec Deadpool 3, il est très probable que le prochain film X-Men ramène d’anciens personnages déjà bien connus des précédents films avec, pourquoi pas, les mêmes acteurs d’ailleurs. Un premier teasing qui met l’eau à la bouche tant les possibilités sont nombreuses et qui a de quoi vendre du rêve aux fans de l'univers Marvel. On n’a pas encore fini de voir des super-héros au cinéma ! Prochain rendez-vous le 24 juillet avec Deadpool 3.

Source : Gizmodo