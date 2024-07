Depuis son arrivée parmi les géants de la SVOD, Disney+ n’a pas lésiné sur les moyens pour se faire une place aux côtés des géants. La plateforme a notamment multiplié les séries issues de ses licences majeures, Star Wars et Marvel en tête, sans compter qu’elle dispose de pratiquement tous les plus gros blockbusters de l’histoire dans son catalogue.

Disney+ recrute un nouveau talent pour l'une de ses meilleures séries

Des succès assurés la plupart du temps et ce même si la qualité est souvent en dents de scie. En revanche, s'il y a bien une série qui a cartonné récemment, c’est X-Men '97, une série animée ultra attendue par les fans qui a rapidement trouvé son public en se hissant au plus haut dans les programmes les plus vus de la plateforme. Un succès aussi critique puisque spectateurs et presse sont quasi unanimes, les deux saisons de X-Men '97 sont excellentes.

Ça tombe bien puisqu’une troisième saison arrive prochainement, mais il va y avoir du changement. Le créateur Beau DeMayo ayant quitté Marvel peu avant le lancement de la série, une nouvelle tête a été recrutée pour le remplacer. L’excellente nouvelle c’est qu’il s’agirait d’un vétéran ayant déjà fait ses armes sur d’autres gros succès animés comme What If… ?.

D’après Deadline, ce serait donc le showrunner Matthew Chauncey qui s’occuperait d’écrire la saison 3 de X-Men '97. L’auteur est plutôt connu dans le milieu et chez Marvel. En plus de What If… ?, Chauncey a également travaillé sur Ms Marvel, les super héros et les mutants, ça le connaît. Reste désormais à voir comment il s’en sortira avec X-Men '97, mais pour ça il faudra encore être patient. La saison 3 n’a pas encore de date de sortie, mais elle est d’ores et déjà très attendue. Elle sera bien entendu diffusée sur Disney+.