Après un tout premier trailer de Ant-Man 3 il est temps de découvrir le second, ou plutôt le troisième si l'on inclut aussi la bande annonce 100 % nostalgie du début du mois de décembre 2022. Bref, Marvel veut régaler son public et pour cela il frappe fort en montrant notamment l'un des élément les plus mystérieux de son film dont tout le monde parle : son (deuxième) méchant.

Ant-Man et le nouveau méchant

Cette deuxième bande-annonce officielle de Ant-Man and the Wasp Quantumania semble confirmer ce que l'on pouvait déjà présager, un ton beaucoup plus sombre (au moins en surface) pour ce début de la Phase 5 du MCU. On notera le nouvel accent qui est mis sur le Multivers avec la présence d'un des nouveaux antagonistes : Kang. Il est même l'élément central de la vidéo ci-dessus. Contrairement à la plupart des super-vilains de chez Marvel, l'homme ne possède pas de pouvoirs. Il s'agit "simplement" d'un géni intellectuel qui est décrit comme étant un maître physicien , un ingénieur et un technicien exceptionnel, pouvant effectuer du voyage temporel. Rien que ça... Il devrait donc donner un peu de fil à retordre à nos deux héros Scott et Hope tout en permettant pas mal de folies du coté du scénario.

Deux méchants pour le prix d'un

L'autre personnage que l'on peut brièvement apercevoir est le très mystérieux M.O.D.O.K, antagoniste altéré par une mutation artificielle qui est doté d'une intelligence hors norme. Il est ainsi capable de comprendre n'importe quoi, en faisant donc un vilain très imprévisible. Encore une nouvelle menace dans le film Ant-Man and the Wasp. C'est une belle surprise car c'est surement l'un des super-vilains les plus étranges de l'univers Marvel, notamment à cause de sa forme physique.

Coucou c'est moi

Pour mémoire, ce film Ant-Man 3 est prévu pour le 15 février 2023 en France.

Que pensez-vous de cette seconde bande annonce ?