Marvel fait toujours des plans sur la comète et les infos pleuvent en ce moment. Il se dit par exemple qu’un réalisateur de talent pourrait venir donner un coup de main à la Maison des Idées pour Black Panther 3 et un film sur les X-Men. Deadpool 3 fait toujours autant d’émules à chaque fois qu’il pointe le bout de son nez et Les 4 Fantastiques ont enfin un casting complet. En bref, il y a du mouvement, beaucoup de mouvement et prochainement un nouveau film très attendu pourrait bien lui aussi être Thunderbolts.

Un leak pour ce gros film Marvel à venir

Thunderbolts c’est un peu le Suicide Squad maison, la dream team d’anti-héros Marvel composée de plusieurs héros de seconde zone, de bras cassés ou de super un poil expéditif.

Le film est actuellement en production et les tournages s’enchaînent. Il y a peu, une image du tournage a été dévoilée sur laquelle on peut apercevoir l’un des fameux héros du film, Bucky Barnes aka le Soldat de l’Hiver. À l’origine, ce personnage était un antagoniste de Captain America, un ancien collègue à lui ayant subi tout un tas d’expériences de labo pour en faire une machine à tuer.

Par la force des événements, Bucky finit par être réhabilité au Wakanda par les scientifiques de Black Panther et retrouve à peu de choses près ses esprits. On le retrouvera par la suite dans un bon nombre de films du MCU et il tiendra même la tête d’affiche de la série Falcon et le Soldat de l'hiver qui fait suite aux événements des longs métrages principaux.

Thunderbolts, la Suicide Squad du MCU qui pourrait faire très mal

D’une manière ou d’une autre, Barnes se retrouvera donc avec les Thunderbolts. On ignore encore quel rôle il tiendra, mais une chose est sûre, il n’en a pas fini avec le MCU et ça, les fans n’en sont que plus heureux tant ils aiment le personnage.

Thunderbolts est attendu en salle le 30 avril 2025 et mettra en scène Florence Pugh (Oppenheimer), qui reprendra son rôle de Veuve Noire, la sœur de Natasha (Scarlet Johansson), David Harbour, le papa cinglé des deux sœurs ou encore Hannah John-Kamen, qui incarnera une nouvelle fois Ghost, vu dans Ant-Man et la Guêpe. On notera aussi la présence au casting de Steven Yeun (The Walking Dead), Harrison Ford (je vous le présente vraiment ?), Olga Kurylenko ou encore Julia Louis-Dreyfus. Un casting cinq étoiles donc pour le nouveau blockbuster de l’écurie Marvel.