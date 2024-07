Deadpool 3 semble bien avoir été le coup de fouet dont avait tant besoin le MCU, et Marvel préparerait du très lourd en ce sens, d'après un nouveau leak.

Tout fraîchement débarqué au cinéma, Deadpool 3 semble connaître un lancement explosif, porté par le duo Ryan Reynolds/Hugh Jackman, de retour dans son légendaire costume de Wolverine. Un cocktail visiblement payant, qui a donné de nouvelles (et excellentes) idées à Marvel, si l'on en croit un récent leak.

Un leak suggère que Marvel sort à nouveau les griffes

Ces dernières années, le MCU montrait d'évidents signes de fatigue. Tant au cinéma que sur le petit écran, Marvel a essuyé de nombreux échecs cuisants. Il semblerait toutefois que Deadpool 3 se présente bien comme le messie tant attendu par le géant américain pour relancer la machine. Outre le retour du très populaire Wolverine de Hugh Jackman, ce nouveau film marquerait bien un tournant pour l'avenir des super-héros de la Team Rouge. Il serait notamment question de désormais privilégier la qualité à la quantité, avec un nombre plus raisonnable de productions chaque année.

C'est d'ailleurs ce que suggère un récent leak de MyTimeToShineHello sur X.com, qui risque d'exciter de nombreux fans. Marvel Studios plancherait en effet sur un film... Wolverine vs Hulk ! Soit deux super-héros légendaires et emblématiques du MCU. Un duel qui s'annonce proprement titanesque, que beaucoup auront certainement envie de voir. C'est cependant tout ce que nous savons sur ce projet sur le papier très prometteur, si tant est qu'une telle chose soit vraie. Aucune indication à rapporter s'agissant de son réalisateur, ou des acteurs impliqués pour incarner ces deux monstres sacrés de Marvel.

Shawn Levy, à qui l'on doit Deadpool 3, pourrait être un candidat tout indiqué. S'agissant des interprètes de Wolverine et Hulk, nous aurions naturellement envie de voir à nouveau Hugh Jackman et Mark Ruffalo en action. Mais tout ceci relève du rêve fou de fan, en attendant des informations plus concrètes de la part de Marvel.

Source : MyTimetoShineHello sur X.com