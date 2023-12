Disney et Marvel s'efforcent de revitaliser l'Univers Cinématographique Marvel (MCU). Avec une fréquentation en baisse dans les cinémas et des critiques de plus en plus sévères envers les films de super-héros, une des solutions envisagées pourrait être de faire revenir d'anciennes stars du MCU. Toutefois...

Marvel : il faut se faire une raison

Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a confirmé que Robert Downey Jr, qui a incarné Tony Stark/Iron Man dans dix films, ne reviendra pas dans l'Univers Cinématographique Marvel (MCU). Cette annonce a été faite dans un récent article de Vanity Fair dédié à l'acteur. Une nouvelle qui a de quoi décevoir.

Feige a déclaré : "Nous allons préserver ce moment et ne pas y toucher à nouveau." Il a souligné que beaucoup d'efforts avaient été faits pour atteindre ce point culminant dans l'histoire du personnage et qu'ils ne souhaitent pas annuler cela par un coup de baguette magique. Les réalisateurs d'Avengers: Endgame, Joe et Anthony Russo, ont ajouté que Downey avait hésité à faire des reshoots pour le film de 2019, qui a marqué sa dernière apparition dans le MCU. Joe Russo a partagé que dire adieu à Downey avait été émotionnellement difficile pour tous, et ils lui avaient promis que ce serait la dernière fois qu'il reprendrait ce rôle.

Ces déclarations de Feige et des frères Russo font suite à des rumeurs récentes suggérant un retour possible de Iron Man de Downey, notamment en raison des performances décevantes de Marvel au box-office. Ces rumeurs affirmaient même que l'acteur avait déjà accepté de revenir.

Une fin pour toujours ?

Comme quoi, il est prudent de rester sceptique face aux rumeurs. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'un possible retour de Robert Downey Jr. Par exemple, avant la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madnes", il y avait des rumeurs sur son retour, qui ont ensuite cédé la place à l'idée d'une apparition d'Iron Man incarné par Tom Cruise. Finalement, aucune version d'Iron Man n'est apparue dans le film. Cependant, il est difficile d'imaginer Avengers 6: Secret Wars sans le personnage emblématique d'Iron Man.

Dans cette histoire, les héros et les méchants de l'univers Marvel sont transportés sur une planète lointaine appelée Battleworld par une entité cosmique tout-puissante connue sous le nom de Beyonder. Sur Battleworld, ils sont forcés de s'affronter dans une série de combats. L'histoire implique de nombreux personnages majeurs de l'univers Marvel.