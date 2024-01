De nos jours, Marvel est notamment connu pour le MCU qui n'est pas prêt de passer l'arme à gauche. Mais ce serait oublier que c'est également des comics. Encore aujourd'hui, ces derniers nous livrent des histoires diverses et variées, qui sont un plaisir à découvrir. Si vous êtes un fan de cet univers, on vous conseille donc de ne pas faire l'impasse dessus. En plus, en ce moment, vous pouvez encore profiter d'une offre ô combien alléchante, et ce, sans avoir besoin de mettre la main au portefeuille. Un conseil : ne perdez pas de temps.

Une belle surprise gratuite pour les fans de Marvel

Vous l'aurez compris, si vous êtes seulement intéressé par les films du MCU, cette information ne va peut-être pas vous parler. Par contre, si vous prenez un malin plaisir à dévorer tous les comics Marvel qui vous passent sous la main, alors vous êtes à la bonne adresse. D'ailleurs, il y en a pour tous les goûts. N'ayez pas peur d'être délaissé si votre super-héros préféré est Black Panther, Thor ou Captain America. Le principe est simple : vous pouvez avoir accès à certaines bandes dessinées de l'entreprise sous forme dématérialisée. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il n'y a pas besoin de sortir la carte bleue.

Avant de sauter au plafond, il y a quelques étapes à suivre. D'abord, il faut se munir de l'application Marvel Unlimited sur iOS ou Android. Pour les détenteurs de Disney+, il est possible de s'y connecter grâce à votre compte. Si ce n'est pas le cas, alors il faut normalement fournir une adresse mail et un mot de passe via le lien de l'offre. C'est une manipulation qui semble avoir marché avec certaines personnes, mais ça n'a pas vraiment été confirmé. Dans le doute, il vaut mieux être abonné à la plateforme de SVOD. Une fois que ce sera fait, il faut vous rendre sur « Ma bibliothèque » et commencer à lire ou télécharger les comics Marvel.

Une offre limitée dans le temps, ne traînez pas !

Une petite précision s'impose avant de continuer. En effet, vous allez devoir posséder une bonne aisance en anglais pour lire ces BD. Il n'y a visiblement pas de traduction française disponible, et c'est malheureusement logique. A l'origine, c'est normalement réservé à Disney+ US, mais on a quand même trouvé le moyen d'y accéder en France. Quoi qu'il en soit, parmi les comics Marvel accessibles, vous avez Avengers (2023) #1, Black Panther (2016) #1, mais aussi Immortal Thor (2023) #1 ou The Amazing Spider-Man (2022) #1. Plutôt intéressant, non ?

Par contre, il ne vous reste plus que deux jours pour en profiter gratuitement. Eh oui, c'est bientôt la fin de cette belle offre, mais vous avez normalement eu le temps de la savourer. L'annonce date du début du mois de décembre 2023. C'était un bon moyen pour Marvel de célébrer la période des fêtes en faisant un petit cadeau aux fans. Quant au MCU, rassurez-vous, il semble avoir encore des surprises en réserve pour les spectateurs. Une chose est sûre, la franchise a encore de beaux jours devant elle.