LEGO annonce des nouveautés constamment et ne laisse aucun répit aux afficionados des briques colorées. Rien que sur les premiers mois de l'année, la société a enseveli les fans sous une montagne de sets. Des constructions très souvent basées sur des licences toutes plus cultes les unes que les autres. Et si vous jetez un coup d'oeil au calendrier, vous allez vous apercevoir qu'un rendez-vous mondial approche à grands pas. Un événement unique, mais éphémère, pour célébrer l'une des franchises les plus emblématiques de la pop culture.

De nouveaux leaks pour ces sets LEGO d'une saga de légende

Qu'attendre des sorties LEGO du mois prochain ? On sera en mai et c'est une période spéciale pour des millions de personnes à travers le monde. En effet, le 4 mai prochain, les fans de Star Wars font célébrer la saga de George Lucas à l'occasion du « May The 4th Be With you ». La journée annuelle entièrement dédiée à la Guerre des Étoiles. On devrait probablement avoir des annonces de Disney et Lucasfilm, mais la firme danoise a aussi prévu de vous faire dépenser votre argent avec le lancement de plusieurs sets Star Wars. Et LEGO ne va pas y aller de main morte. On vous dressera une liste complète en temps voulu, mais pour le moment, voici les prochaines constructions qui ont leaké.

En amont du May the 4th, LEGO va sortir un diorama pour la course de pod qui se déroule à Mos Espa. Et pour recréer cette séquence culte de La Menace Fantôme, il y aura évidemment des podracers en briques d'Anakin et Sebulba. Une manière de compenser la rupture du Podracer d'Anakin – Édition 20ème anniversaire. À la même date, préparez-vous à peut-être craquer pour le set Droïdeka. Une réplique du fameux droïde destroyer aperçu également dans l'Episode 1. Les deux constructions auront une plaque LEGO Star Wars 25ème anniversaire.

75380 Star Wars Mos Espa Podrace | 718 pièces | 69,99€ | sortie le 1er mai 2024

75381 Star Wars Droideka | 583 pièces | 59,99€ | sortie le 1er mai 2024

Crédits : Falcon Bricks.

Deux autres surprises Star Wars ont déjà leaké à l'avance

Voilà pour les premiers aperçus des deux nouveaux sets LEGO Star Wars du May the 4th, mais la firme danoise en a encore sous le pied. Dans quelques mois, le 3 octobre, la société va en remettre une couche avec deux constructions encore très spéciales, dont une massive. Le Khetanna, la barge à voiles de Jabba, va avoir le droit à une version XXL de 3942 pièces, contre 850 pour le set 75020 qui est épuisé. Il contiendra 10 minifigurines et un bonus exclusif réservé à la boutique LEGO. Une reproduction en brique du sabre laser vert de Luke Skywalker. À noter qu'il ne sera offert que pour l'achat du set 75397 la barge à voiles de Jabba.