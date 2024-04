LEGO sait décidément très bien comment gérer ses billes et réussit toujours à charmer le consommateur avec de nouvelles créations. Mais l'entreprise danoise sait également très bien comment rééditer des produits cultes pour en proposer une nouvelle vision. Dans le cas présent, il s'agit justement de remettre au goût du jour un set qui n'est même plus vendu. Et cela même sur le site officiel.

LEGO Batman encore de retour

Dans l'univers en constante expansion des produits LEGO dédiés aux super-héros, une nouvelle rumeur agite la communauté des passionnés. Un modèle de Batmobile tirée de la série télévisée classique des années 60 pourrait voir le jour en octobre. Selon une source non officielle sur Instagram, ce modèle, qui porterait le numéro 76328, offrirait aux fans une reproduction d'une richesse inédite de la célèbre voiture, avec pas moins de 1,822 pièces et vendue au prix de 149,99 euros.

Ce qui distingue particulièrement ce set potentiel, c'est l'inclusion d'une minifigurine unique de Batman. Censée représenter le personnage tel qu'il apparaissait dans la série TV classique. À ce jour, LEGO a déjà proposé deux versions de ce personnage dans des ensembles précédents. Mais chacune comportait des compromis. Tantôt des problèmes de fidélité des couleurs par rapport au matériel source, tantôt une simplification des détails comme la suppression des jambes bicolores. Cependant, chaque version avait ses forces, l'une offrant une meilleure palette de couleurs, tandis que l'autre se distinguait par des éléments de design plus complexes.

Le nouvel ensemble 76328 représenterait donc une occasion en or de fusionner les qualités observées dans les précédentes incarnations de la minifigurine. Le tout dans le but d'atteindre une représentation sans précédent du Chevalier Noir des années 60. Il convient de prendre ces informations avec prudence, car elles n'ont pas encore été confirmées officiellement. La perspective de voir LEGO rendre hommage de manière aussi détaillée à une époque emblématique de l'histoire de Batman excite pas mal. Surtout quand on connait le côté un peu old school (ringard ?) de cette fameuse série des années 60.