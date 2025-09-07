Tandis que la branche Harry Potter de LEGO est actuellement à la fête, les autres licences cultes en partenariat avec le groupe ne cessent de se garnir en nouveautés. Tel est le cas d'une autre de ses franchises les plus emblématiques, avec l'un des plus gros sets de son histoire, à un prix qui l'est tout autant. Après plusieurs leaks, il se présente donc officiellement avant sa sortie prévue le 4 octobre 2025. Un set qui va définitivement mettre des étoiles dans les yeux des plus nostalgiques, à condition d'avoir une conséquente pile de crédits à mettre dessus.

Un énorme set LEGO historique qui met des étoiles onéreuses dans les yeux

Tous les mois, LEGO sort de nouveaux sets issus de diverses franchises partenaires pour satisfaire les amateurs de constructions en briques et les fans d'univers très variés. Alors que 2026 devrait marquer l'arrivée d'une nouvelle collaboration avec Pokemon, celles déjà existantes ne sont pas en reste, avec en l'occurrence un set Star Wars qui va clairement parler aux fans de la première heure. Pour ne rien gâcher, il s'agit même d'un des sets les plus gros jamais produits. Ce qui se traduit par ailleurs également à l'un des plus gros prix de son histoire.

Le nouveau set LEGO Star Wars qui nous intéresse ici, numéro 75419, s'attelle en effet à représenter rien de moins que l'iconique Étoile de la Mort. Il compte le nombre sidérant de 9 023 pièces, permettant ainsi de mettre en avant plusieurs scènes cultes de l'œuvre de George Lucas. En plus d'une boîte avoisinant les 10 000 pièces, le set affiche des dimensions tout aussi énormes : 70 x 79 x 27 cm.

Mieux encore, ce titanesque set LEGO Star Wars compte pas moins de 38 mini figurines, dont Luke, Obi-Wan, Leia, Han Solo, Chewbacca, C3PO, R2D2, Dark Vador, l'Empereur Palpatine et toute une panoplie d'officiers impériaux et Stormtroopers, ainsi qu'un vaisseau TIE Fighter attachable sur le côté. Le prix d'une telle folie étoilée des grandeurs ? Il est tout autant de taille, puisqu'il faudra bel et bien débourser 999,99 euros pour se l'offrir. À noter que ce set LEGO Étoile de la Mort géant viendra remplacer le précédent, numéro 10 188, sorti en 2008, comportant « seulement » 3 803 pièces.





© LEGO

Source : LEGO