Les actualités autour de LEGO s'enchaînent ces derniers temps. Alors que nous apprenions récemment que le groupe va début 2026 lancer un premier jet de sets en lien avec Pokemon, la nouvelle qui nous intéresse ici verse de son côté dans la nostalgie. Un énorme set inspiré d'une énorme licence, cette fois américaine, revient en effet dans toute sa grandeur et splendeur sur la boutique du géant de briques. Il ne faudra toutefois pas trop tarder pour en profiter, et surtout avoir les moyens de se l'offrir.

Un énorme set LEGO à nouveau balancé sur le devant de la scène

Lancé il y a plusieurs années, puis disparu de la circulation, un énorme set LEGO fait donc actuellement son grand retour en réassort, avec des expéditions d'ici ce 9 octobre 2025. Il ne faudra donc pas rater le coche, car malgré un prix assez conséquent, il risque de faire des envieux. Il s'agit en effet du set Daily Bugle, numéro 76178, dans l'univers de Spider-Man de Marvel. Celui-ci permet ainsi de reproduire en briques le célèbre siège du journal tenu d'une main de fer par Jonah Jameson, dans lequel Peter Parker travaille en tant que photographe attitré de son alter ego arachnide.

Ce set LEGO comprend ainsi 3 789 pièces pour reproduire tant la façade extérieure du Daily Bugle que l'intérieur, dont le bureau de son patron. Ce n'est toutefois pas tout pour cette tour de 82x27x27 centimètres. Elle s'accompagne en effet du compte impressionnant de 25 figurines, dont forcément Spider-Man et Jonah Jameson, mais aussi de nombreux ennemis jurés de l'Araignée comme les Sinistres Six, ainsi que des alliés comme Blade, la Chatte Noire ou Daredevil.

Tout ceci n'est toutefois pas donné, puisque le set LEGO Daily Bugle affiche un prix assez relevé de 349,99 euros. Le retour de ce set se présente donc, pour les fans ayant les moyens, comme une plutôt belle manière d'attendre Spider-Man 4: A Brand New Day, le prochain film avec Tom Holland dans le rôle principal, à venir pour rappel le 31 juillet 2026 au cinéma.

© LEGO

Source : LEGO