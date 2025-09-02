Les collaborations entre LEGO et des licences cultes ne cessent de se multiplier, et voici justement que de nouveaux sets d'un univers adoré ont leaké.

Grâce à la puissance de sa marque, LEGO ne cesse de trouver des moyens d'adapter ses briques dans de nouvelles formes capables d'attiser la convoitise de nombreux fans. Ce notamment via diverses collaborations, comme avec les licences Batman, Harry Potter et Mario, parmi tant d'autres. Tandis que le jeu vidéo LEGO Batman: L'Héritage du Chevalier Noir s'apprête à poser ses briques à Gotham courant 2026, la composante physique du groupe s'étoffe, leaks à l'appui, d'une nouvelle collaboration très attendue, cette fois avec un véritable monstre sacré japonais... de poche.

Une nouvelle collaboration monstrueuse pour LEGO a leaké

Après notamment l'énorme succès de sa collaboration avec Mario, LEGO, continue donc de s'arroger les droits de licences japonaises cultes. C'est en tout cas ce qu'on a pu récemment découvrir sur le généralement bien informé subreddit LegoLeak. L'utilisateur CarterBricks04 a en effet dévoilé un leak qui a fait grand bruit auprès de la communauté des amateurs de constructions en brique : l'arrivée prochaine de sets LEGO Pokemon.

Le groupe aurait ainsi sécurisé un nouveau partenariat privilégié et les droits d'adaptation de la licence Pokemon pour créer divers sets dans cet univers. Selon le leak ci-dessous, ceux-ci devraient ainsi arriver début mars 2026 pour le grand public, et le 27 février pour les insiders, au nombre de trois. À noter toutefois que, LEGO oblige, ces nouveaux sets ne seront pas forcément donnés. Il est en effet notamment question d'un set au prix présumé particulièrement conséquent de 649,99 dollars. Voici plus en détail la liste des sets LEGO Pokemon partagés sur le subreddit LegoLeak :

72151 : 587 pièces - 59,99 dollars

72152 : 2 050 pièces - 199,99 dollars

72153 : 6 8388 pièces - 649,99 dollars

Naturellement, malgré une certaine fiabilité s'agissant des informations partagées par le subreddit, il convient pour l'instant de prendre ce leak avec de prudentes pincettes. Il faudra en effet attendre une annonce plus officielle de la part de LEGO pour confirmer ou infirmer, si ce n'est l'existence de ces sets Pokemon, au moins leur fenêtre de sortie, leur nombre de pièces, et leur prix. Voilà en tout cas une perspective intéressante pour les afficionados des deux marques.

Source : Reddit