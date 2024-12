Si la fin d'année est relativement calme, voire décevante chez LEGO, ça risque de ne pas être la même chose en 2025. Depuis plusieurs semaines, la firme danoise fait des annonces sur les nouveautés à venir, en plus des leaks qui révèlent les futurs sets attendus dans les prochains mois. Comme chaque année, vous retrouverez les plus grosses marques de la pop culture, et notamment une licence magique. Les prochains sets ont d'ailleurs déjà leaké et ils seront tous disponibles d'ici le deuxième trimestre.

Un catalogue LEGO magique en 2025

LEGO a commencé à communiquer sur son planning 2025. Dans les nouveautés promises, il y aura du Horizon, du Disney Vaiana ou encore des sets Marvel. Mais pour l'année prochaine, la société veut mettre le paquet sur une licence magique : Harry Potter. Et avis aux fans, la facture finale s'annonce salée, très salée, puisque plus d'une dizaine de constructions sont dans les cartons, dont certaines qui sont déjà disponibles en précommande. C'est le cas du set 76444 Harry Potter Les boutiques magiques du Chemin de Traverse qui sortira le 1er janvier 2025.

En complément de cette nouvelle version du Chemin de traverse, d'autres sets LEGO Harry Potter 2025 ont leaké à l'avance. Vous aurez notamment des répliques du Manoir Malfoy 76453, la Leçon de Vol à Poudlard 76447 ou encore le Magicobus 76446. À cette liste non exhaustive, vous pouvez désormais ajouté ces sets LEGO Harry Potter qui arriveront au mois de juin 2025 et qui comprennent par exemple la tour principale de Poudlard. Une pièce qui pourra se greffer au Château modulaire en faisant la jonction avec le Grand Hall.

76454 Harry Potter La tour principale du Château de Poudlard

Référence : 76454 Harry Potter La tour principale du Château de Poudlard

Date de sortie : 1er juin 2025

Prix : 249,99€

76450 Harry Potter serre-livres à construire

Référence : 76450 Harry Potter serre-livres à construire

Date de sortie : 1er juin 2025

Prix : 99,99€

76452 Fournitures de Quidditch et glaces de qualité

Référence : 76452 Harry Potter Fournitures de Quidditch et glaces de qualité

Date de sortie : 1er juin 2025

Prix : 99,99€

76451 Harry Potter La visite de tante Marge

Référence : 76451 Harry Potter La visite de tante Marge

Date de sortie : 1er juin 2025

Prix : 89,99€

D'autres leaks pour les sets LEGO Harry Potter de l'été 2025

En plus de ces quatre sets LEGO Harry Potter 2025, l'entreprise spécialiste des briques prévoient trois autres ensembles avec une figurine Fumseck, Le Livre des Monstres ou encore un diorama reproduisant un cours de botanique avec la professeure Pomona Chourave.

76445 Harry Potter Le Château de Poudlard - Cours de botanique

Référence : 76445 Harry Potter Le Château de Poudlard - Cours de botanique

Date de sortie : 1er juin 2025

Nombre de mini-figurines : le nombre est inconnu, mais il y a probablement plusieurs étudiants ainsi que la professeure Pomona Chourave

Prix : 59,99€

76449 Harry Potter Le Livre des Monstres

Référence : 76449 Harry Potter Le Livre des Monstres

Date de sortie : 1er juin 2025

Prix : 59,99€

76448 Harry Potter Fumseck, le Phénix de Dumbledore

Référence : 76448 Harry Potter Fumseck, le Phénix de Dumbledore

Date de sortie : 1er juin 2025

Nombre de mini-figurines : 0

Prix : 19,99€

Source : FalconBricks.