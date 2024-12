Avis aux amateurs de brique, l’un des plus beaux sets LEGO du moment est actuellement à prix cassé. Il est non seulement tiré d’une licence archi culte du jeu vidéo, mais en prime il est absolument sublime. Ce set LEGO Mario en impose de par sa taille, mais aussi parce qu’il est carrément articulé. Une très belle pièce actuellement en promo sur Amazon.

Un superbe set LEGO en promo

Constitué de pas moins de 1215 briques, ce set LEGO Super Mario World : Mario et Yoshi mesure 37,8 x 48 x 9,4 cm pour un peu plus d’un kilo. Comme la plupart des sets Mario, il sera possible d’interagir avec une figurine Mario, Luigi ou encore Peach pour profiter de petit clin d‘œil amusant. Une manivelle placée à l’arrière de la construction vous permettra même d'animer le tout en mimant l’animation qu’on les personnages en jeu. Initialement vendu 129,99€, le set est actuellement à moins de 100€ chez certains revendeurs, ou un petit peu plus chez d'autres comme chez Amazon où il affiche un prix de 104,99€.

Vous pouvez toutefois aussi profiter de bonus exclusivement réservés aux membres LEGO sur le store officiel. De plus, une promotion offre un set Ballerine de Casse-Noisette pour 150€ d’achat dans la boutique LEGO et ce, jusqu’au 12 décembre 2024. Si vous comptiez faire des cadeaux pour Noël, c’est peut-être le moment.





