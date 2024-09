Un nouveau set LEGO sera bientôt disponible, offrant aux fans une expérience de construction pleine de surprises. Avec des éléments cachés et des détails soignés, ce modèle saura plaire aux amateurs de jeux de construction et fans de série. Prévu pour le 1er octobre 2024 au prix de 89,99 €, il promet d’ajouter une touche d’originalité à votre collection LEGO, surtout si vous aimez Tim Burton...

Un nouveau set LEGO issu d'une série Netflix culte

Ainsi, le set LEGO "La Chambre de Mercredi et Enid" (76781) est enfin là pour les fans de la série Mercredi et les passionnés de LEGO. Ce set est directement tiré de l’Académie Nevermore, l’institution où évoluent Mercredi et Enid dans la série à succès. La chambre est remplie de détails emblématiques. On retrouve par exemple une fenêtre en forme de toile d'araignée, un tableau mystérieux, et même un violoncelle. Chaque élément est soigneusement conçu pour refléter l’ambiance unique de l’univers de la série.

La chambre cache aussi des tiroirs secrets, accessibles en appuyant sur des boutons dissimulés dans la base. Ces compartiments offrent un espace de rangement pour les accessoires ou figurines. Ce détail interactif ajoute une touche de mystère supplémentaire. De plus, le balcon décoré de gargouilles et la fenêtre ouvrante apportent une dimension authentique au décor.











Ce set inclut quatre mini-figurines: deux versions de Mercredi et deux versions d’Enid. Chacune d’elles possède des tenues et des expressions faciales différentes. Le set comprend également La Chose, un des personnages les plus iconiques de l’univers Addams. Avec ses 750 pièces, il permet aux fans de s’immerger dans l’univers de Nevermore.

Comme toujours, l'application LEGO Builder vient enrichir l’expérience avec des instructions numériques. Elle permet de zoomer et de faire pivoter le modèle en 3D, facilitant ainsi la construction, étape par étape. Un outil d'autant plus pratique puisque le set inclut des endroits secrets.

Source : LEGO