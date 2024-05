Les premières sorties LEGO de juin 2024 ont été dévoilées et concernent l'une des licences les plus cultes de tous les temps. L'un des sets devrait en faire rêver plus d'un, même s'il y aura une petite pointe de déception.

Les sorties LEGO de mai 2024 font le bonheur des fans de Star Wars. Avant la grande journée du May the 4th 2024, qui a donc eu lieu ce week-end, la firme danoise a mis le paquet avec des sets de La Menace Fantôme et de la Guerre des Étoiles tout court. Ca n'a pas laissé beaucoup de place pour d'autres nouveautés, mais les gigantesques ensembles de la fusée Artemis et de La Voie Lactée ont quand même réussi à sortir du lot. Le mois prochain, les aficionados de briques vont renouer avec une franchise à l'aura tout bonnement immense.

De nouveaux sets LEGO Batman dans les sorties de juin 2024

Qu'est-ce que LEGO a prévu pour le premier mois de l'été ? Le retour d'un justicier masqué, aussi détective à ses heures perdues, milliardaire et qui se faufile comme personne. C'est qui ? Le Chevalier Noir évidemment. Après le sublime set Batman : La série animée Gotham City, la société va encore rendre hommage à ce mythique anime de la télévision.

Comme suggéré par des leaks, une nouvelle Batmobile arrive dès le 1er juin 2024. Elle se base sur la série de Bruce Timm et Eric Radomski en respectant le plus possible la couleur bleu nuit du véhicule de Batou. On est encore loin de son coloris, mais elle semble plutôt soignée. En fait, ce qui risque de faire débat plus que la teinte, c'est l'échelle de ce set composé de 435 pièces. Pour un tel bijou, on s'attendait plutôt à quelque chose de similaire à la renversante LEGO 1989 Batmobile (76139) qui n'est plus au catalogue. En plus de cette construction, il y aura une nouvelle réplique de la Batcave plus colorée avec Batgirl, mais également une figurine Batman avec son Bat-Pod.

76274 LEGO Batman avec la Batmobile contre Harley Quinn et Mr. Freeze

Référence : LEGO 76274

Dimensions : plus de 28 cm de long

Nombre de pièces : 435

Nombre de mini-figurines : 3 (Batman, Harley Queen et Mr Freeze)

Date de sortie : 1er juin 2024

Prix : 74,99€

76273 La figurine de Batman à construire et la moto Bat-Pod

Référence : LEGO 76273

Dimensions : plus de 26 cm de haut

Nombre de pièces : 713

Nombre de mini-figurines : 0

Date de sortie : 1er juin 2024

Prix : 74,99€

76272 La Batcave avec Batman, Batgirl et Le Joker