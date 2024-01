LEGO ne compte pas chômer pour cette nouvelle année et l'a déjà démontré avec un paquet d'annonces assez marquantes. Encore une fois, la firme danoise ira puiser dans le monde merveilleux de la pop culture avec des sets Harry Potter, Batman, Marvel, Super Mario et bien d'autres. Mais parmi toutes les franchises, il y en a une qui est surexploitée plus que les autres et qui fera son retour avec des ensembles très tentants pour les fans. Deux constructions indispensables qui se montrent aujourd'hui avant leur disponibilité officielle.

Deux sets LEGO d'une saga cultissime en mars 2024

Alors qu'un gros set LEGO Zelda devrait bien sortir en septembre prochain, on a le droit aux premières images de deux autres constructions très attendues. Des ensembles qui ne proviennent pas de la licence iconique de Nintendo, mais plutôt d'une saga qui est sous le contrôle de Disney depuis quelques années : Star Wars. En mars prochain, la société spécialisée dans les petites briques prévoit de lancer cinq nouveaux sets LEGO sur le marché, et pas n'importe lesquels. Parmi eux, on retrouvera une représentation d'une scène emblématique : l'embarquement de Dark Vador sur le Tantive IV. La seconde création s'intéresse quant à elle à... R2-D2. Encore ?! Oui, mais il y a un twist. C'est un modèle réduit et donc moins cher.

75387 LEGO Star Wars Embarquement sur le Tantive IV

On commence la présentation de ces nouveaux sets LEGO Star Wars en embarquant sur le Tantive IV. Vous allez en effet pouvoir construire de vos petites mains la scène culte de Star Wars IV : Un nouvel espoir où l'on voit Dark Vador monter à bord du vaisseau spatial. Et forcément, le grand méchant sera l'une des mini-figurines avec deux Stormtroopers, le capitaine Raymus Antilles, deux soldats Rebelles et l'ARC Trooper Fives en bonus pour le 25ème anniversaire de LEGO Star Wars. Pour les archarnés, sachez qu'il sera possible de connecter plusieurs sets afin d'agrandir le couloir du Tantive IV et donc d'obtenir un diorama plus grand.

Référence : LEGO 75387 Boarding the Tantive IV

Nombre de pièces : 502

Nombre de mini-figurines : 7

Date de sortie : 1er mars 2024

Prix : 54,99€

75379 Star Wars R2-D2 25ème anniversaire (échelle réduite)

Le second set LEGO Star Wars de mars 2024 sera une version allégée de R2-D2. Alors que le modèle actuel comporte très exactement 2314 pièces, le prochain se limitera à 1050 briques. Cette construction est ainsi amputée de son équipement rétractacle, dont le troisième pied. Celui-ci est toujours là, mais visiblement, il faudra le démonter et le ranger soigneusement dans une boîte à part si vous le souhaitez. Outre le R2-D2 qui est l'élément principal de ce set, les acheteurs trouveront une mini-figurine du droide et surtout une exclusivité pour les 25 ans de LEGO Star Wars, la mini-figurine Dark Malak. Le prix de ce set sera ajusté en conséquence et sera divisé par deux (même plus dans les faits).