On ne vous présente plus la marque LEGO. Le géant suédois a donné vie à de nombreux sets issus de collaborations diverses et variées. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est exhaustif. Tout le monde a l'air d'y passer, et en particulier dans la sphère vidéoludique. On pense notamment à Sonic ou encore Mario, mais il existe une licence dont un certain set fait l'objet de rumeurs depuis un bon bout de temps. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a entendu parler à nouveau.

Ce mystérieux set LEGO refait surface

La firme aux briques rouges a une relation particulière avec The Legend of Zelda. Les fans réclament des sets depuis des années. Les demandes se faisaient si nombreuses que l'entreprise avait interdit la mention de la série de jeux dans les suggestions LEGO Ideas. Pourtant, un set tiré de cet univers a bel et bien l'air d'être en chantier. Il avait déjà été au cœur des discussions au sein de la communauté, mais dû à un manque de communication, il s'est fait oublier. On pourrait dire qu'on n'y croyait plus. Mais il a finalement refait surface. Qu'est-ce qu'on a appris de plus ?

1414falconfan, un célèbre leaker spécialisé dans les fuites autour de LEGO, nous a rapporté une information croustillante. La marque serait en train de plancher sur un set avec l'Arbre Mojo. Un bon gros morceau qui comprendrait environ 2500 pièces (aux dernières nouvelles, il en faisait 2000). Pour l'instant, l'insider n'a rien dit sur le prix, même si on imagine qu'il sera conséquent. Par contre, il nous a également parlé de la date de sortie. Et c'est pour bientôt.

Ce fameux set LEGO devrait normalement sortir en septembre 2024. Bon, inutile de dire qu'il faut prendre ça avec des pincettes. D'ailleurs, même si ce qu'il dit se confirme, ça ne veut pas dire que ce n'est pas voué à changer. En tout cas, on n'a quasiment plus aucun doute sur son existence. Pour bien comprendre ce qui nous permet d'affirmer ça, il faut remonter à l'année dernière. C'est à ce moment-là que la rumeur a explosé.

En effet, un sondage avait été envoyé à des sélectionnés, et il contenait visiblement un set avec l'Arbre Mojo en deux versions, celle d’Ocarina of Time et de Zelda BOTW. En outre, une petite figurine de Link des deux jeux était présente. Le mail envoyé par LEGO mentionnait un tarif entre 200 et 325 dollars, et attendait une réponse de la part des sondés pour savoir si c'était raisonnable. Il n'y a pas eu d'images à se mettre sous la dent, mais des vidéos auraient circulé, toutes supprimées par la firme pour cause de copyright.