LEGO veut clairement vider le compte en banque des amateurs de briques cette année. Les sorties de janvier 2024 sont un bel exemple, même si ce ne sont pas les ensembles les plus chers. Dans les prochaines semaines et mois, la firme danoise va taper plus que jamais dans l'univers geek pour attirer des clients habitués ou non dans ses filets. Il y aura encore et toujours du Marvel, Super Mario, Twilight ou voire Les Dents de la Mer. Mais une franchise intéresse la société plus que les autres et pour cause, c'est un carton à chaque fois.

De gros sets LEGO prévus à l'été 2024 ont leaké

Parmi les nouveautés de janvier 2024, on trouve deux sets LEGO Star Wars : le Pack de bataille des Clone Troopers et Droïdes de combat 75372 à 29,99€ et Le Crimson Firehawk 75384 à 52,99€. Et ce n'est que le début d'une longue lignée, car on sait déjà que des ensembles seront ajoutés jusqu'à la fin de l'année. Une bonne partie d'entre eux ont été révélés à travers des fuites, même s'ils n'y avaient que des prix ou des numéros d'article pour certains. Mais, ça y est, on a de plus amples détails avec d'autres leaks et les fans vont avoir une grosse surprise.

D'après les bruits de couloir, le set LEGO inconnu 75389 serait un Faucon Millenium vendu 169,99€. Et pour le coup, il pourrait être très surprenant étant donné que ce serait une version noire du célèbre vaisseau. Les mini-figurines seraient également étonnantes puisqu'il y aurait un mélange de héros et de méchants de différentes époques Star Wars. Si les informations sont exactes, on pourrait avoir Dark Rey, le Dark Vador Blanc tiré du comics Infinities Return of the Jedi, un C-3PO et un Chewbacca passés du côté obscur, voire un gungan tout aussi dangereux.

Ce serait clairement le set LEGO Star Wars le plus inattendu du lot, mais sept autres ensembles ont été divulgués avant l'heure. En plus du Faucon Millenium noir, les leaks mentionnent une construction « Bataille sur Peridea » basée sur la série Disney+ Ahsoka, un C3-PO dans la lignée du R2-D2, une scène X-Wing contre TIE Fighter, une représentation de l'évasion de Boba Fett de la fosse du Sarlacc dans la série The Book of Boba Fett, un Starfighter de Jedi's Bob, ainsi que deux sets LEGO inconnus.

Image de l'actuel LEGO Faucon Millenium en taille réduite.

Liste des futures constructions Star Wars d'août 2024

Ces sets LEGO Star Wars sont prévus pour août 2024 et pour la plupart d'entre eux, on connaît déjà les prix et le nombre de pièces. Tout cela peut évidemment évoluer d'ici le lancement, mais en attendant, voici la liste :

75385 Bataille sur Peridea : 49,99€ | 382 pièces | août 2024

75388 Jedi Bob’s Starfighter: 39,99€ | 310 pièces | août 2024

75389 LEGO Faucon Millenium noir : 169,99€ | août 2024

75392 Set LEGO inconnu | août 2024

75393 X-Wing contre TIE Fighter: 109,99€ | 1,058 pièces | août 2024

75394 Set LEGO inconnu 79,99€ | août 2024

75396 Évasion du Sarlacc | 89,99€ | 558 pièces | août 2024

75398 C-3PO | 149,99€ | août 2024 (à confirmer)