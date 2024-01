LEGO sort de nouveaux sets tout le temps et il y en a pour tous les goûts. Pour les petits, les grands enfants, les collectionneurs, les passionnés et même pour les curieux. Les partenariats sont aussi monnaie courante chez le marchand de briques. Cinéma, jeux vidéo, culture pop', il n'y a pas une seule licence qui n'a pas été touchée par la folie LEGO. Et pourtant, il y avait bien quelque chose que LEGO n'avait encore jamais fait… un set cochon.

LEGO un nouveau set tout rose !

Allez, on ne va pas tirer sur la corde plus longtemps et on fait tourner la musique de Rick Astley en fond. Non, LEGO ne va certainement pas sortir un set pour adulte.

Cependant, il y a bien une histoire de cochon dans la dernière annonce de l'entreprise, puisque c’est une idole culte des enfants qui va prochainement avoir le droit à son set : Peppa Pig (si vous avez des enfants, vous avez déjà le générique en tête). LEGO a annoncé faire équipe avec Hasbro pour sortir une gamme de sets LEGO Duplo Peppa Pig plus tard cette année. La firme ne nous a pas donné plus d'info pour le moment. Pas de prix ni de date de sortie précise. On a juste eu le droit à un petit teaser jusqu'ici.

En tout cas, une chose est sûre, c’est une grande première pour LEGO. Peppa Pig manquait encore à son catalogue. Pourtant ça fait des années maintenant que la franchise est installée, elle fêtera prochainement ses 20 ans ! Oui, oui, ça ne nous rajeuni pas. Dire que Peppa est un carton est un euphémisme, le dessin animé est un succès astronomique, les produits dérivés sont légion et la série aura même prochainement le droit à ses attractions dans des parcs réputés.