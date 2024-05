LEGO ne fait pas les choses à moitié et révèle un autre ensemble impressionnant à ajouter à sa collection. Une véritable merveille qui sera bientôt disponible et qui promet de ravir les fans.

La gamme de produits LEGO dédiée à l'univers de Star Wars s'enrichit d'un nouvel ensemble, qui a été récemment dévoilé par le détaillant allemand Lucky Bricks. Il s'agit du set numéro 75394, représentant l'Imperial Star Destroyer, dont la sortie est prévue pour le 1er août. Ce modèle, composé de 1555 pièces, promet d'enthousiasmer les amateurs de la saga.

Un nouveau set LEGO Star Wars de folie

Ce set se distingue notamment par l'inclusion de sept minifigures, dont certaines figures emblématiques telles que Dark Vador, un membre de l'équipage impérial, un artilleur impérial, un soldat de la marine impériale, un stormtrooper, ainsi que Commander Praji. Une attention particulière a été portée aux figurines, avec par exemple l'introduction de Cal Kestis, qui rejoint les rangs des minifigures anniversaires exclusives pour le 25ème anniversaire de la collaboration entre LEGO et Star Wars. Cal Kestis figure aux côtés de personnages tels que Fives, Darth Malak et Saw Gerrera.

L'Imperial Star Destroyer, avec son design sophistiqué et ses détails minutieux, est plus qu'un simple jouet ; il s'agit d'une pièce de collection devrait ravire les fans de tous âges. Parfait pour l'exposition. Le modèle est non seulement un hommage à la célèbre franchise, mais il offre également une expérience de construction assez intéressante. Surtout avec son grand nombre de pièces. Pour en profiter, il faudra débourser 169.99 €.

Ce nouvel ensemble enrichit la série de produits dédiés à Star Wars proposés par LEGO, confirmant l'engagement et l'amour de la marque pour la sage de Disney. Il convient de souligner que nous parlons ici de l'un des vaisseaux les plus emblématiques de l'univers Star Wars. D'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'un ensemble LEGO basé sur cette franchise, nous avons dressé une liste des plus beaux ensembles disponibles actuellement, proposant une gamme de modèles à différents prix, allant des plus abordables aux plus onéreux.