LEGO prépare une nouvelle entrée dans l'une des licences de jeux vidéo les plus cultes de tous les temps, mais le problème, c'est que ce n'est pas du tout au goût de tous. Pire encore, les fans trouvent ça carrément raté. Après l'annonce officielle de ses premiers sets Pokémon, dont les retours ont relativement divisé, même si c'est déjà un énorme succès en termes de précommandes, c'est une autre licence de Nintendo qui est la cible de critiques, plus virulentes cette fois.

Un nouveau set LEGO d'une licence ultra culte a leaké et elle déçoit

Nintendo et LEGO ont un mariage réussi et qui dure. Entre Mario, Animal Crossing, Zelda et maintenant Pokémon, la collaboration entre les deux géants fonctionne à merveille. Il y a peu, on découvrait les premiers sets de la franchise Pokémon, dont la plus grosse pièce va entrer dans le classement des sets les plus imposants de toute l'histoire de LEGO d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est Zelda qui revient sur le devant de la scène puisqu'un nouveau set a déjà fuité. Une bonne nouvelle pour les fans, d'autant que l'on parle là d'un des meilleurs Zelda de toute l'histoire de la franchise, mais malheureusement, beaucoup trouvent cette nouveauté complètement ratée.

Pas de superbe arbre Mojo cette fois, mais un set LEGO qui revient sur une scène d'action inspirée du grand final d'Ocarina of Time, le meilleur Zelda de tous les temps pour beaucoup d'amoureux de la licence. On retrouve donc Link et la princesse dans un affrontement de boss contre Ganondorf en version humaine et monstrueuse. Une scène qui se déroule près de ruines enflammées, ce qui donne pas mal de dynamisme à l'ensemble. Sur le papier, c'est un beau set LEGO, mais lorsque l'on connaît l'importance de la franchise et ce qu'il serait possible d'en faire, les fans sont déçus. « C'est plutôt moche », « ce set est trop simple pour le prix », « c'est encore plus décevant que je ne l'imaginais »... la majorités des retours sont plutôt tranchants, même si certains amoureux de la franchise se disent contents. Ce set LEGO La bataille finale : Ocarina of Time serait en prime plutôt imposant, avec une construction d'un peu plus de 1000 briquettes et un prix d'environ 120 €. Il devrait être disponible en boutique d'ici le 1er mars 2026.





source : reddit