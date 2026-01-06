Chez LEGO, les projets s’enchaînent à la vitesse de la lumière, et toutes les franchises les plus populaires y passent. De Stranger Things à Pokémon, en passant par Star Trek ou encore Les Goonies, la compagnie n’hésite pas à offrir aux fans de pop-culture de quoi décorer leurs pièces comme il se doit. Et cela continue avec l’annonce d’une nouvelle série de sets qui, plus que jamais, risquent de faire plaisir aux amateurs de Star Wars.

De nouveaux sets LEGO Star Wars annoncés

En effet, ce ne sont pas un, ni deux, mais bien trois sets aux couleurs de l’univers de George Lucas qui ont été annoncés par LEGO à l’occasion du Consumer Electronic Show 2026. Mais attention : cette fois-ci, il ne s’agira pas de simples LEGO comme les autres. Alimentés par la nouvelle technologie SMART Brick, décrite comme « innovante » par la compagnie, ils pourront désormais réellement prendre en vie à travers l’image et le son.

« Développée par l’équipe Creative Play Lab du groupe LEGO, le nouveau LEGO SMART Brick s’accompagne de technologies qui donnent vie au jeu en incluant des capteurs, des accéléromètres, des capteurs de lumière et un capteur sonore, ainsi qu’un haut-parleur miniature alimenté par un synthétiseur intégré » nous dit-on sur le site officiel de Star Wars. En sachant que tout cela bénéficie alors d’un rechargement sans fil en toute simplicité.

Des pièces de collection à ne pas manquer

Quant aux nouveaux sets en question, qui débarqueront dès le 1er mars 2026 sur certains marchés, les voici :

Luke’s Red Five X-Wing (99.99$) 584 pièces 2 mini-figurines intelligentes (Luke dans son X-Wing et la Princesse Leia) Des mini-figurines de R2-D2, de l’équipage Rebelle et des Stormtroopers Fonctionnalités interactives : sons de tirs laser, bruits de moteur, lumières

(99.99$) Dark Vador TIE Fighter (69.99$) 473 pièces Présence d’un avant-poste rebelle et d’une station-service impériale en LEGO Figurine intelligente de Dark Vador Un soldat de la flotte rebelle Fonctionnalités interactives : rugissement de moteurs (et plus encore)

(69.99$) Throne Room Duel & A-Wing (159.99$) 962 pièces 3 mini-figurines intelligentes (Dark Vador, Palpatine, Luke Skywalker) Présence du A-Wing Fighter et de son pilote Des mini-figurines de gardes royaux et d’une tourelle canon Fonctionnalités interactives : bruits de sabre, rugissement de moteur, musique de « La Marche Impériale »

(159.99$)







Source : Star Wars