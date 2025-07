LEGO frappe fort avec l’arrivée d’un set très attendu et visuellement impressionnant. Cerise sur le gâteau : il s’agit en plus d’une licence totalement légendaire.

Fans de Star Wars et de LEGO, tenez-vous prêts : un nouveau set d’exception débarque cet été. Le marcheur AT-ST rejoint la collection Ultimate Collector Series et s’annonce déjà comme une pièce incontournable pour les passionnés. Disponible en précommande dès maintenant, ce modèle sera officiellement lancé le 1er août 2025. Et bonne nouvelle : il est déjà référencé chez plusieurs enseignes !

Un set LEGO ultra fidèle pour les collectionneurs

Avec ses 1 513 pièces, ce set LEGO Star Wars reproduit avec détails le fameux All Terrain Scout Transport, qu’on aperçoit notamment lors de la bataille d’Endor. Tout y est : les pattes mécaniques caractéristiques, le cockpit pour deux personnes, les volets d’observation mobiles et même la tête pivotante. On peut même changer l'angle des pattes pour plus de "réalisme".

À cela s’ajoute une minifigurine exclusive de pilote d’AT-ST, avec écusson impérial imprimé sur les bras, ainsi qu’une plaque descriptive à exposer fièrement à côté du modèle une fois monté. Un vrai bijou pour les fans de la saga et les constructeurs confirmés. Les finitions semblent vraiment bonnes.









Un set conçu pour les adultes

Ce modèle est pensé comme une expérience de construction immersive. Grâce à l’application LEGO Builder, vous pourrez suivre votre progression en 3D, étape par étape. L’objectif est clair : vous offrir un moment de concentration et de plaisir, tout en créant une pièce de collection unique. À l’arrivée, l’AT-ST mesure 37 cm de haut, pour 22 cm de long et de large. Une vraie bête.

Le set AT-ST UCS est affiché au prix de 199,99 euros. Il est d’ores et déjà disponible en précommande sur plusieurs sites, dont :

Après les superbes modèles du X-Wing, du TIE Interceptor ou encore du Firespray de Jango Fett, LEGO continue d’étoffer sa gamme Star Wars UCS avec ce marcheur AT-ST culte. Un ajout cohérent, soigné, et taillé pour les vitrines de collectionneurs. Si vous êtes tenté, ne tardez pas trop : ce type de set LEGO est souvent très demandé à sa sortie. Et avec sa finition impeccable, il risque bien de devenir une pièce phare de la gamme.

Source : LEGO