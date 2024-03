Un nouveau set LEGO basé sur une licence emblématique, qui a su traverser les générations, sera disponible cette année. Et on a déjà un aperçu avec un premier leak.

Ça se vérifie de semaine en semaine, l'année 2024 va faire très mal au portefeuille pour les adeptes de LEGO. Chaque mois, la firme redouble d'efforts pour proposer de la qualité et de la quantité. Des constructions en tous genres qui peuvent être totalement inédites ou s'appuyer sur des œuvres cultes du jeu vidéo, du cinéma etc. Et l'un des prochains sets, qui sortira normalement à l'été 2024 s'il n'y a pas de retard, va justement exploiter à nouveau une franchise complètement culte.

Un beau set LEGO de juillet 2024 a déjà leaké !

Les sorties LEGO s'enchaînent et ça donne souvent envie de casser la tirelire, comme avec le set DUNE par exemple. Dans les prochains mois, la société va ramener certains en enfance avec une construction Transformers. Un nouveau Optimus Prime moins cher ? Un Mégatron XXL ? Aucun des deux. Selon un leak, un ensemble Bumblebee sera disponible le 1er juillet 2024. À l'image du LEGO Optimus Prime, il sera possible d'exposer ce set sous sa forme robot ou véhicule. En l'occurrence, ce sera une Coccinelle s'il s'agit du design original, mais ça pourrait également être une Chevrolet Camaro. L'information est inconnue pour l'instant.

En revanche, le leak nous révèle le nombre de pièces pour le set LEGO Icons Bumblebee. D'après la fuite, il y aura 950 briques, contre 1508 pour le précédent ensemble. Mais le prix de ce Transformers ne sera pas du tout le même et ça va alléger votre portefeuille. Normalement, il sera affiché au tarif de 89,99$. Ce qui devrait donner 89,99 ou 99,99€ lors de sa sortie en France. Malheureusement, aucune image n'a encore filtré. Si vous ne connaissez pas du tout, vous pouvez avoir une idée globale grâce à l'extrait du fort sympathique spin-off Bumblebee avec Hailee Steinfeld (voir plus bas). Un long-métrage actuellement disponible sur Netflix.

Si vous aimez Transformers et que le LEGO Optimus Prime vous fait envie depuis quelque temps, attention ! La boutique officielle précise que ce set de la gamme Icons devient difficile à trouver. Et ce n'est pas un avertissement pour attirer le chaland, mais bien une réalité. Chaque année, la firme danoise met au placard diverses pièces et le robot iconique va prendre sa retraite en 2025. Pour rappel, la construction est composée de 1508 pièces et permet de mettre l'Autobot le plus célèbre en position de combat ou de déplacement, en mode camion donc. Il possède 19 points d'articulation et des différents accessoires comme la hache Energon, le canon à ions ou un jetpack.