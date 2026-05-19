Vous avez aimé les sets LEGO dédiés à Pokemon sortis en début d’année ? Bonne nouvelle : la firme n’en a pas encore terminé avec la franchise, et l’un des futurs sets a encore leaké.

C’est décidément une bien belle époque pour être fan de LEGO. En effet, tandis que la compagnie ne cesse de gagner en popularité avec les années, les annonces de nouveaux sets se multiplient de leur côté le temps de le dire, pour le plus grand bonheur des petits comme des grands… mais un peu moins des portefeuilles. Il faut dire aussi que la firme sait comment faire plaisir à son public, avec des sets thématiques axés sur les franchises les plus appréciées de la pop-culture. À l’instar de Pokemon, par exemple, dont le prochain set a d’ores et déjà leaké.

Un nouveau set LEGO Pokemon a leaké, et il est pour bientôt

C’est que cela commence à devenir une malheureuse habitude pour la franchise de The Pokemon Company, dont l’engouement est tel que LEGO semble avoir bien du mal à conserver le secret jusqu’au bout. Ainsi, après le leak de la Pokéball il y a de cela quelques mois, c’est désormais au tour d’un nouveau set dédié à Arcanin d’être victime d'une fuite, avec une première image notamment disponible sur la toile. De quoi nous donner un bel aperçu de l’allure que prendra cette future pièce aux couleurs du Pokemon de première génération, donc.

Élément intéressant, à l’instar de la Pokéball, celui-ci semble prévu par LEGO pour le 1er août 2026, ce qui tend à laisser penser que plusieurs sets consacrés à la franchise devraient voir le jour simultanément. En sachant que dans le cas d’Arcanin, nous aurions plutôt affaire à une pièce de collection dédiée aux adultes, composée de 1 190 pièces et vendue au prix de 109.99€. Quant à la date à laquelle LEGO prévoit d’annoncer ce nouveau set, nous n’avons guère plus d’information pour le moment, même si cela ne devrait plus trop tarder.

D’ici là, vous pouvez toujours retrouver l’ensemble des nouveautés du mois de mai 2026, ainsi que les derniers sets aux couleurs de Pokemon disponibles depuis février dernier. De Pikachu à Evoli, en passant par le monstrueux set mettant en scène Florizarre, Dracaufeu et Tortank, LEGO a assurément sorti des pièces d’exception pour les plus gros fans de Pokemon. Et pour ceux qui aiment également les jeux LEGO, n’oubliez pas l’arrivée imminente de LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir, dont vous pouvez d’ores et déjà retrouver le test dans nos colonnes.

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