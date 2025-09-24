Si vous êtes amateur de LEGO, vous avez de quoi faire en ce moment. Il y a d'un part eu la sortie du nouveau jeu, Voyagers, mais aussi de sets impressionnants. La rentrée a été bonne pour la marque, mais ce n'est que le début. De fait, vous allez en avoir des choses à construire, c'est dit ! Ou, en tout cas, c'est ce que nous révèle un nouveau leak de taille pour de futures sorties que les joueuses et joueurs attendent de pied ferme.

Des sets LEGO hyper attendus vont débouler en masse

LEGO a fait de l'exploitation des licences tierces sa force. Ainsi, la marque s'est associée avec des titres de grande renommée pour donner vie à des sets qui ont de quoi faire rêver les fans de films, séries, ou encore de jeux. Et c'est de ces derniers dont il s'agit cette fois puisque les sets Pokemon récemment annoncés se précisent à nouveau de manière officieuse. Votre collection risque clairement d'exploser, alors tenez-vous prêts pour tout ce qui se prépare.

Au moment de dévoiler cette collaboration, il était question d'une sortie de plusieurs sets LEGO Pokemon. La fenêtre de sortie était vaguement fixée à 2026. Cependant, les déclarations ne se sont pas étendues. Mais plusieurs détails ont déjà leaké et ça recommence pour nous donner une idée de ce qui nous attendrait. Selon le leaker The Brick Trap et les informations recueillies auprès du créateur de contenu Max Baut, le lancement serait assez ambitieux, se déroulant en trois vagues. Attendez-vous à du lourd !

La première vague tomberait en février 2026, avec les trois sets LEGO Pokemon, certainement à l'effigie des starters de la première génération, qui avaient déjà fuité le mois dernier. En tout, ce serait une vingtaine qui déboulerait sur le marché tout au long de l'année, avec deux autres vagues apparemment prévues pour l'été. Mais ce ne serait là qu'une part de ce que nous réserverait cette collaboration. De fait, de plus petites constructions seraient également au rendez-vous, notamment en tant que cadeaux à l'achat ou pour le programme Insiders, ou s'incluraient encore dans la gamme Brickheadz de la marque.