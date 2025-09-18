LEGO continue de séduire les cinéphiles avec ses sets inspirés des grands classiques du cinéma. Disponible dès maintenant, les fans peuvent découvrir une nouvelle pièce de collection : LEGO Ideas Willy Wonka et la chocolaterie. Inspiré directement du film culte de 1971 avec Gene Wilder, ce modèle promet un voyage au cœur de l’usine de chocolat la plus célèbre du grand écran.

Un hommage au film culte des années 70 pour LEGO

Le set recrée l’univers fantasque de Charlie et la chocolaterie, avec ses décors colorés et ses inventions improbables. LEGO a mis l’accent sur la fidélité visuelle, intégrant des détails emblématiques comme la cascade de chocolat, le bureau secret de Willy Wonka ou encore les plantes-bonbons sorties tout droit de l’imagination de Roald Dahl. Avec ses 2 025 pièces, le modèle s’adresse clairement aux adultes nostalgiques autant qu’aux constructeurs passionnés.

Les concepteurs LEGO ont pensé à tout pour que les fans puissent revivre les moments marquants du film. On retrouve notamment le Wonkatania, ce bateau qui navigue sur la rivière de chocolat, actionnable via une mécanique en briques. Le bureau de Willy Wonka cache une porte secrète, tandis que les sucreries emblématiques comme les “snozzberries” prennent vie sous forme de constructions colorées.









Neuf minifigurines incluses

Le set LEGO ne serait pas complet sans ses personnages mythiques. Il inclut Willy Wonka, Charlie Bucket, Grand-père Joe, mais aussi Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregard et Mike Teavee. Deux Oompa-Loompas viennent compléter la troupe pour renforcer l’immersion. Ces figurines permettent de mettre en scène les célèbres aventures des gagnants du ticket d’or dans l’usine de Wonka.

Avec ses 52 cm de large et 26 cm de profondeur, le modèle impressionne par sa taille et son niveau de détails. Destiné aux constructeurs de 18 ans et plus, il a été pensé avant tout comme une pièce de collection à exposer. Placé sur une étagère, il devient un objet de décoration chargé de nostalgie, idéal pour les fans du film original comme pour les passionnés de LEGO Ideas.

En lançant Willy Wonka et la chocolaterie, LEGO continue de surfer sur la vague des licences cultes adaptées en briques, après Les Dents de la mer, Le Seigneur des Anneaux ou encore Harry Potter. Ici, le pari est clair : séduire les adultes qui ont grandi avec le film et qui souhaitent retrouver un peu de cette magie enfantine. Le set LEGO Ideas Willy Wonka et la chocolaterie est au prix de 219,99 €.

