Autant être clair pour éviter de décevoir les fans de Zelda, non, il ne s'agit pas d'un set consacrée à la saga de Nintendo. Néanmoins, cette nouvelle construction LEGO s'attaque à une franchise tout aussi vieille. Une maquette qui va ravir les amateurs de rétro-gaming, des années 80's et de nourriture. « Un cadeau empreint de nostalgie pour les adultes passionnés de jeux vidéo rétro » selon la société faite de briques.

Le set LEGO Jeu d’arcade Pac-Man (10323) enfin officialisé

Ce n'est pas une surprise étant donné le précédent leak, mais ça y est, le set LEGO Pac-Man a été annoncé. Comme révélé par cette fuite, cette construction de 2651 pièces vise à reproduire une borne d'arcade. Une idée qui rappelle forcément les sets Nintendo NES et Atari 2600.

Une maquette ultra détaillée fonctionnelle qui comportera un monnayeur illuminé. Ce fameux endroit où l'on est supposé insérer des pièces de monnaie pour pouvoir se faire une partie. Sur le côté droit de ce LEGO Icons Jeu d’arcade PAC-MAN (10323), on trouve une manivelle afin de faire bouger les petits fantômes. À vous la course poursuite effrénée pour tout engloutir. Pour ceux qui aiment réellement les bornes d'arcade, la firme suédoise a poussé encore plus loin les détails. L'arrière peut s'ouvrir pour laisser apparaître le mécanisme. Le stick rouge à quatre directions est également fonctionnel, tout comme un bouton blanc situé à l'avant. Il sert à « changer la direction et l'attitude des figurines ».

Un prix ? Une date de sortie ? Oui et ça arrive très bientôt.

Le set LEGO Pac-Man sera disponible dès le 4 juin, en exclu sur la boutique officielle, au prix de 269,99 euros. Pour ceux qui ont un accès VIP, rendez-vous le 1er juin. Le prix, comme dévoilé par le leak, est identique à celui de la NES et n'étonnera donc pas les fidèles du fabricant.

En termes de dimensions, on est sur plus de 32 cm de haut, 25 cm de large et 17 cm. Juste pour la borne de jeu en elle-même. Car comme à chaque fois, il y a des bonus. Déjà en haut de la borne, on pourra faire trôner les figurines de Pac-Man, Blinky et Clyde sur un présentoir. Ensuite, il y a des pièces pour retranscrire une scène de jeu d'arcade avec une mini borne et une mini figurine d'une joueuse.

Ce LEGO Jeu d’arcade Pac-Man (10323) sortira quelques jours seulement avant le set LEGO Batman 76252 Batcave. Une reproduction somptueuse et originale de l'antre du Chevalier Noir. Si vous êtes fans des deux univers, préparez-vous à une facture très douloureuse pour bien débuter l'été 2023.