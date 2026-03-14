Après un mois de mars 2026 chargé avec notamment la nouvelle saison de One Piece, Netflix rempile avec une tonne de nouveautés pour le mois prochain. La plateforme va en effet faire le plein en avril 2026 avec plusieurs films attendus mais aussi et surtout le retour de séries ultra appréciées. On retrouvera même Stranger Things pour une nouvelle aventure animée cette fois, qui tentera d'éponger le final en catastrophe de sa série principale. Voici les sorties confirmées d'avril 2026.

Tous les films Netflix confirmés d'avril 2026

Les films sont légion en avril sur Netflix et certains d'entre eux sont particulièrement attendus. C'est le cas notamment d'Apex, un survival avec Charlize Theron qui se retrouve confrontée à un homme particulièrement vicieux qui la traque en pleine nature sauvage. On peut également mentionner Nature Prédatrice, un film catastrophe et quelque part horrifique avec des requins tueurs qui envahissent une ville côtière en plein ouragan. Un pitch et de gros moyens qui ne sont pas sans rappeler le très bon Crawl d'Alexandre Aja. À l'affiche, on retrouvera par ailleurs Phoebe Dynevor, connue pour son rôle de Daphné dans la série La Chronique des Bridgerton.

1er avril Mange, prie, aboie

7 avril L'Envers du Sport : Échec et Clash

10 avril Nature Prédatrice

12 avril Fury vs Makhmudov

14 avril L'Envers du Sport : Qui a peur des Jail Blazers ?

17 avril Roommates

21 avril L'Envers du Sport : Coups de feu à Hawthorne Hill

22 avril Lainey Wilson: Keepin' Country Cool

24 avril Apex

27 avril Supernova Strikers Genesis

29 avril Je m'appelle Agneta



Toutes les séries confirmées d'avril 2026

Côté série, Netflix fait revenir plusieurs programmes et licences d'ores et déjà très bien installés. C'est le cas par exemple de XO, Kitty, série feel good pour les jeunes qui nous fait suivre l'adolescence d'une jeune fille en plein Séoul. On peut aussi mentionner une nouvelle saison pour La Meneuse avec Kate Hudson dans le rôle de la propriétaire d'une équipe de basket. Netflix fera également revenir Stranger Things avec sa toute nouvelle série animée Chroniques de 1985 qui se déroule dans l'univers de la série principale entre la saison 2 et 3. Acharnés, ou Beef en VO, rempilera elle aussi avec une nouvelle saison et de nouveaux acteurs, tandis que Man on Fire, la nouvelle adaptation du célèbre roman du même nom écrit par Philip Nicholson. Une histoire déjà adaptée à l'écran au début des années 2000 avec un film porté par Denzel Washington et la toute jeune Dakota Fanning à l'époque.