Depuis de nombreuses années, l'entreprise LEGO est célèbre pour proposer des ensembles issus de diverses licences. Cela va de Star Wars au Seigneur des Anneaux, en passant par Harry Potter et Mario. Dans ce contexte, de belles surprises sont encore à prévoir, surtout pour les amateurs de super-héros.

LEGO Semble Avoir de Grandes Ambitions

Cette année, nous avons pu découvrir un impressionnant ensemble LEGO Batman sous la forme de la Batcave. Loin d’en avoir fini avec le chevalier noir, la firme danoise projette de lancer un ensemble encore plus colossal, représentant cette fois-ci... Gotham City, à la manière de The Animated Series ! La nouvelle provient du site de fans LEGO, falconbricks, généralement très bien informé. Selon eux, ce nouveau pack est prévu pour avril 2024 et sera commercialisé au prix de 299,99 dollars. Il prendra la forme d’un ensemble monumental, numéroté 76271, offrant une vue sur la skyline de Gotham City. Le tout est large de 76 cm, avec une toile de fond entièrement construite en briques LEGO.

Le panorama urbain intégrera une série de bâtiments emblématiques de l'univers Batman, tels que le Manoir Wayne, la mystérieuse Batcave et l'Asile d'Arkham. Chacun de ces édifices semble avoir été conçu avec un souci particulier du détail, offrant non seulement une façade extérieure reconnaissable, mais aussi des intérieurs soigneusement agencés. Plus précisément, 15 panneaux pourront être détachés pour révéler des scènes d’activités se déroulant à l’intérieur des bâtiments. Cela permettrait offrir un aperçu du monde criminel qui bouillonne sous la surface de la ville. Histoire d'apporter un peu de vie.

Le Gotham City de The Animated Serie. Avec son inspiration Tim Burton, provenant du film Batman de 1989.

Gigantesque ?

L'ensemble LEGO, composé de 4208 pièces, propose une construction qui semble à la fois complexe et détaillée. Il comporte ainsi divers véhicules et personnages de l’univers de Batman. L’ensemble inclut la Batmobile et le Batwing, élargissant les possibilités de jeu et de scénario, ou servant tout simplement d'éléments décoratifs.

Également inclus dans l'ensemble, quatre minifigures : Batman, Catwoman, Le Joker et Harley Quinn, offrent aux constructeurs la possibilité de recréer diverses scènes de la série animée ou de développer leurs propres histoires au sein de Gotham.

Le tout serait prévu pour avril 2024. On ne sait pas encore à quel âge ce set est destiné. À titre de comparaison, l'immense château de Poudlard est recommandé pour les 16 ans et plus et il comprend 6020 pièces. Ainsi, avec Batman, nous sommes ici en présence de quelque chose de moins imposant.