Tenez-vous prêts, LEGO s'attaque encore à une franchise extrêmement prestigieuse et très appréciée. Un leak se confirme et ça plait déjà beaucoup aux fans de la série.

La société LEGO ne chôme pas ces temps-ci. Après la révélation d'un court-métrage d'animation Jurassic Park et d'un nouveau set Mario, la firme danoise tease son prochain projet avec un grand nom du jeu vidéo. Un partenariat déjà existant et qui s'étoffe encore aujourd'hui. Tom Nook, ça vous parle ?

Le leak sur les sets LEGO Animal Crossing confirmé par Nintendo

Surprise, la rumeur LEGO Animal Crossing de cet été était bien vraie ! Et c'est Nintendo qui s'est chargé de communiquer sur le sujet avec un court, mais très beau, teaser animé avec Tom Nook, Marie et d'autres personnages de la franchise. En revanche pour les détails concrets, on repassera. Le constructeur japonais n'a pas été très bavard, c'est le moins que l'on puisse dire, alors il faut s'appuyer sur la précédente fuite pour tenter d'y voir plus clair.

En toute logique, ce ne sera pas un film, court-métrage ou une série d'animation, mais bien des sets LEGO Animal Crossing. Selon ce leak, cinq constructions devraient être sur le marché d'ici mars 2024. Aucune date précisée, mais des prix. Si les informations sont exactes, attendez-vous à des tarifs allant de 14,99 dollars à 74,99 dollars. Dès lors, ce ne sera pas de grosses pièces et ce sera peut-être similaire aux jouets LEGO Mario.

Pourquoi des sets et pas autre chose ? Encore une fois, rien n'est sûr, mais jusque-là, la collaboration entre les deux sociétés a donné vie à des constructions. Le 6 novembre prochain, l'entreprise de briques compte sortir un sublime set LEGO Mario Piranha à tout petit prix. Cette plante carnivore, aussi célèbre que le plombier et ses amis, sera vendue à 64,99€ et contiendra 540 pièces dans la boîte. Vu le montant, on peut peut-être s'attendre à des maquettes similaires pour Animal Crossing, du moins pour les plus chères.

Les réactions sont en tout cas très positives sous le tweet de Nintendo France. « Omg, les leaks étaient vrais »; « Bah en vrai, dommage pour mon salaire quoi »; « Prenez mes sous ! »; « Incroyable » peut-on lire sur X. Et ce alors que les sets LEGO Animal Crossing n'ont même pas été dévoilés.