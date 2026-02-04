Avis aux amateurs de films, la plateforme SVOD Netflix rend aujourd'hui disponible une trilogie culte dans le domaine, avec un autre long-métrage en prime.

Après les saisons 1 à 6 d'Animal Kingdom sorties hier, c'est au tour des films d'avoir droit à un coup de projecteur de la part de Netflix. Il est cette fois encore question de l'intégrale d'une série de long-métrages qui ont pour ainsi dire donné un coup de fouet en leur temps, avec un quatrième film qui s'ajoute à la fête pour compléter la journée. On regarde tout ça de plus près.

Une trilogie de films toute en nuances dispo sur Netflix

Aujourd'hui marque en effet sur Netflix la sortie de quatre films pour le prix d'un. D'une part, on a Mystère à Saint-Tropez, une comédie policière française centrant son récit dans l'iconique cité phocéenne avec un très beau casting comptant notamment Omar Sy, Christian Clavier ou encore Thierry Lhermitte, mais qui malheureusement a connu une réception critique très négative. Il s'agit donc en quelque sorte de l'entrée avant le plat principal du jour.

Outre Mystère à Saint-Tropez, Netflix a en effet ajouté à sa catalogue la célèbre trilogie 50 Nuances, qui regroupe donc 50 Nuances de Grey, plus sombres et plus claires. Pour rappel, il s'agit d'une adaptation en trois films des romans éponymes de l'auteur britannique E. L. James, qui retracent l'histoire d'Ana Steele, étudiante en littérature, qui tombe sous le charme de Christian Grey, un milliardaire qui a du charme à revendre, mais aussi une pulsion de tout contrôler, même dans sa vie intime.

Il est ainsi possible de (re)voir tout le parcours de ce couple un peu particulier dès aujourd'hui sur Netflix, en attendant d'autres sorties majeures du mois, dont la trilogie de films d'animation Kung Fu Panda, ou encore les intégrales de séries cultes comme Urgences et Stargate SG-1, entre autres programmes à venir sur la plateforme SVOD au N rouge.

Cinquante nuances de Grey

Cinquante nuances plus sombres

50 nuances plus claires

Mystère à Saint-Tropez

Source : Netflix