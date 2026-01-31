Qu’est-ce qui attend les fans de LEGO en février 2026 ? Un énorme set d’une licence qui a bercé l’enfance de plusieurs générations de geeks et des créations printanières pleines de couleur. Voici tous les sets commercialisés ces prochaines semaines.

Le premier mois de l’année est passé à une vitesse folle et il est déjà temps de faire le point sur les sorties LEGO de février 2026. Alors que l’hiver s’efface doucement pour laisser place au printemps, le fabricant de briques déploiera une série de sets diversifiés, allant de pièces florales délicates pour décorer son intérieur à des hommages XXL à une franchise ayant marqué plusieurs générations. Tous les types de constructeurs seront représentés. Les nostalgiques, qui pourront revivre leurs heures de gloire de dresseur Pokemon, aux amoureux des animaux et de la flore. Voici toutes les sorties LEGO de février 2026.

72151 LEGO Évoli

Février 2026 marquera les 30 ans de Pokémon et, pour l’occasion, Nintendo et LEGO renouvellent leur partenariat avec trois nouveaux sets. Le premier, et le plus petit d’entre eux, devrait trouver sa place sur de nombreuses étagères et vitrines, puisqu’il est aux couleurs d’Évoli. Cette figurine à monter soi-même comprend plus de 580 pièces et s’impose comme l’un des modèles les plus abordables de cette première collection LEGO Pokemon.

Référence : 72151

72152 LEGO Pikachu

Impossible d’imaginer une collection LEGO Pokemon sans la mascotte absolue de la licence. Avec le set Pikachu et Poké Ball , le géant suédois s’attaque à l’icône électrique dans une version pensée avant tout pour l’exposition. Fort de 2 050 pièces, ce modèle vise clairement les fans de longue date, ceux pour qui le premier combat contre un Roucool sauvage reste un souvenir gravé. Membres articulés, joues rouges bien visibles, et une queue modulable permettant de représenter un Pikachu mâle ou femelle et un socle dynamique… Tout y est. Ce set LEGO Pokemon peut également être exposé avec une Poké Ball ouverte comme fermée, donnant l’illusion que Pikachu jaillit en pleine attaque.

Référence : 72152

72153 Florizarre, Dracaufeu et Tortank

LEGO sort l’artillerie lourde avec le set Florizarre, Dracaufeu et Tortank, un hommage appuyé aux starters de Kanto dans leurs évolutions finales. Avec ses 6838 pièces, ce coffret vise clairement les dresseurs de la première heure et les collectionneurs avertis. Chaque Pokemon bénéficie d’une figurine articulée et richement détaillée, accompagnée de son biome dédié pouvant être assemblés pour former un véritable champ de bataille.

Référence : 72153

11384 Le chiot Golden Retriever

Changement de registre avec ce set LEGO qui s’adresse avant tout aux amoureux des doggos. Tête, oreilles, queue et pattes sont mobiles, tandis que la gueule s’ouvre pour révéler dents et langue, permettant de multiplier les poses et les expressions.

Référence : 11384

40957 La couronne printanière

Place désormais à un set LEGO décoratif pensé pour célébrer le printemps et les fêtes de Pâques. Composé de 747 pièces, il propose une construction accessible dès 12 ans, à mi-chemin entre activité créative et objet de décoration réutilisable d’une année sur l’autre. Le set comprend plusieurs éléments interchangeables, comme un nœud jaune en briques, une tête de lapin aux oreilles articulées, des œufs de Pâques et des ornements floraux. Une fois assemblé, il peut aussi bien être accroché à un mur ou une porte que trôner au centre d’une table.

Référence : 40957

11503 Le mur de fleurs

Dernière sortie LEGO de février 2026 qui fleure bon la Saint-Valentin et le printemps. Avec Le mur de fleurs, le géant suédois continue d'étoffer sa gamme décorative destinée aux adultes. Ce treillis fleuri réunit camélias, clématites, roses, hortensias, renoncules et autres touches végétales à agencer librement selon ses envies. Il peut être exposé à l’horizontale comme à la verticale, et se combine facilement avec d’autres références de la gamme Botanicals.