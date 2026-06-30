LEGO serait en train de préparer un nouveau set tiré d'un film de science-fiction culte des années 90 qui a clairement marqué toute une génération. Et même assurément traumatisé un bon nombre de jeunes de l'époque. Dans tous les cas, ce set trouvera facilement sa place dans la collection de tous les millennials désormais adultes.

Un nouveau set pour un chef-d'œuvre SF de Steven Spielberg

Steven Spielberg nous a signé de sacrés chefs-d'œuvre durant sa carrière et il a toujours eu un attachement particulier avec la science-fiction, en témoigne d'ailleurs son dernier film, Disclosure Day. LEGO a d'ailleurs déjà adapté quelques-uns de ses films, notamment Jurassic Park qui multiplie les sets impressionnants, et si l'on en croit les leaks récents rapportés par LGM Bricks, ce sera bientôt E.T. qui aura droit à sa propre construction. Ce film culte met en scène l'arrivée d'un petit extraterrestre qui va se lier d'amitié avec un enfant tout en cherchant à rentrer chez lui. Sorti en 1982, le film est désormais ancré dans notre culture et fêtera d'ailleurs ses 45 ans en 2027. Autant dire que l'arrivée d'un set LEGO a tout son sens.

E.T et son pot de fleur dans le film. Si vous ne le saviez pas, la petite fille n'est autre que Drew Barrymore qui avait 7 ans à l'époque.

Tout ce que l'on sait du set LEGO E.T

D'après les leaks, le set LEGO E.T. sortirait dès cet été, sans que l'on ait encore de date de sortie précise. Ce serait un set de taille moyenne composé d'un peu plus de 1220 pièces. Ce serait visiblement une représentation complète du célèbre petit alien qui tiendrait un pot de fleur en pointant du doigt, c'est en quelque sorte sa posture signature, celle dont on se souvient tous (ça et le hurlement dans le champ de maïs qui nous a tous traumatisés). Il est également précisé que son torse et son doigt devraient pouvoir s'illuminer à l'instar de ce que l'on peut voir dans le film. Ce nouveau set LEGO à destination de la collection serait vendu aux alentours de 139,99 $.

Détails du set LEGO E.T

Numero #21370

Nombre de pièces : 1 226 (il n'est pas précisé s'il y a des minifigurine ou non)

Prix : 139,99 $

Particularité : Doigt et poitrine qui peuvent s'illuminer, piles incluses

Date de sortie : 1er août 2026

Age requis inconnu et dimensions non précisées

Source : via Gamerant