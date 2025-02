Bonne nouvelle pour les amateurs de dinosaures et de LEGO ! Un tout nouveau set Jurassic World arrive bientôt. Dès le 1er mars 2025, les collectionneurs pourront mettre la main sur le Dinosaur Fossils: Tyrannosaurus Rex (76968). Ce modèle détaillé promet d’être une pièce maîtresse pour les passionnés de paléontologie et les fans de Jurassic Park.

Un set LEGO magnifique

Avec ses 3 145 pièces, ce set s’adresse avant tout aux adultes et aux collectionneurs. Inspiré des véritables expositions de musées, il propose une reconstitution détaillée du plus célèbre des dinosaures : le Tyrannosaurus Rex. Ce fossile articulé affiche des dimensions impressionnantes : 105 cm de long et 33 cm de haut. Son design réaliste en beige clair rappelle le set LEGO Ideas 21320 Dinosaur Fossils, mais avec une approche bien plus ambitieuse. Ici, pas seulement un crâne, mais un squelette entier, monté sur un socle d’exposition accompagné d’une plaque dorée exclusive.

LEGO n’oublie pas d’ajouter une touche de nostalgie. Ce modèle ne se contente pas d’être un simple fossile, il fait aussi référence à la saga Jurassic Park. Deux figurines emblématiques sont incluses : Dr. Alan Grant et Ellie Sattler, les célèbres paléontologues du film de 1993. Ils peuvent être placés sur le socle d’exposition, rendant le clin d’œil encore plus évident au squelette exposé dans le hall de l'accueil du premier film.







Un modèle premium à la hauteur

Ce set LEGO s’inscrit dans la gamme haut de gamme, avec un prix fixé à 249,99 €. Un tarif justifié par la taille du modèle, le nombre de pièces et son aspect collector. Avec la sortie du film Jurassic World: Rebirth en juillet 2025, LEGO devrait continuer à enrichir cette collection avec d’autres références. Ce T. rex fossile pourrait bien être le premier d’une série dédiée aux plus grands dinosaures du cinéma. Les fans n’ont plus qu’à patienter jusqu’au 1er mars 2025 pour ajouter cette pièce impressionnante à leur collection ! Avec le film, cette année s’annonce comme un tournant pour la licence initiée par Steven Spielberg. Et si vous aimez les dinosaures, c’est un peu VOTRE année !

Source : LEGO