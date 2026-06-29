LEGO vient de mettre la main sur la licence Dragon Ball Z. Un premier set à d'ores et déjà leaké et d'autres surprises arrivent. Voici tout ce que l'on sait sur l'arrivée de cette licence légendaire.

La licence Dragon Ball est l'une des rares à avoir autant réussi à traverser les générations et elle cartonne toujours. Le manga est toujours aussi populaire tandis que l'on attend un remake de l'arc Beerus et la suite de Dragon Ball Super prochainement. Sans oublier l'arrivée de Dragon Ball Xenoverse 3 qui fera suite à l'un des jeux les plus joués de la franchise. Bientôt, les fans pourront même mettre la main sur un set LEGO inédit, le premier d'une longue liste visiblement.

Un premier set LEGO Dragon Ball z aurait leaké

Comme souvent avec les surprises, elles n'ont pas le temps d'être annoncées qu'elles ont déjà leaké. C'est ainsi que l'on apprend que LEGO aurait mis la main sur la célèbre licence et s'apprêterait à lancer un premier set très prochainement. Il s'agirait d'un diorama du dragon Shenron accompagné d'une minifigurine Goku jeune, des précieuses Dragon Balls et de nuages Kinto'un. Ce set LEGO serait proposé à 200 $ et serait composé de 1 760 pièces. Une construction de collection faite pour l'exposition qui ferait partie de la gamme LEGO Icons et donc à destination des adultes. On n'a pas encore de visuel officiel ni même de date de sortie confirmée, mais les premiers leaks affirment que ce set LEGO Dragon Ball Z serait prévu pour le mois de novembre 2026.

Premiers détails du set LEGO Dragon Ball Z :

Numéro de série #11390

Gamme LEGO Icons

Prix : 199,99$

1 760 pièces

Diorama de Shenron, avec une mini-figurine de Goku Jeune, des dragon ball et un nuage Kinto'un

Date de sortie : 1er novembre

Encore plus de Dragon Ball en 2027

D'après les rumeurs, ce ne serait que le début. LEGO préparerait en effet une grande vague de sets Dragon Ball Z pour 2027. Pour commencer, les sets se concentreraient sur les débuts de la série. Ce ne sera donc pas demain la veille que l'on verra du Dragon Ball Super, mais les fans de la première heure ne vont pas pour autant cacher leur plaisir. Il faut dire que le potentiel est assez énorme et l'on imagine déjà d'ici de nombreux dioramas et scènes de bataille iconiques comme la rencontre avec Freezer, l'affrontement contre Cell ou encore l'arc Boo.