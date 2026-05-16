Le mois de juin 2026 s’annonce déjà particulièrement chargé en sorties du côté de LEGO, avec une belle fournée de nouveautés et quelques sets capables de faire fondre un compte épargne bien entretenu en un seul passage en caisse. Parmi eux, l'imposant set Le Seigneur des Anneaux, fraîchement annoncé, affiché à 649,99€. Mais avant que ce mastodonte ne vienne écraser de nombreuses étagères et comptes bancaires, LEGO va encore commercialiser quelques sets, plus modestes en comparaison, tout au long du mois. C’est cette fois au tour d’une licence absolument indétrônable de la pop culture de revenir avec un nouvel objet de collection qui parlera directement aux fans de la première heure.

Un nouveau set LEGO Jurassic Park disponible







Encore une fois, LEGO va directement puiser dans la mémoire collective des trentenaires, au minimum, nourris aux VHS et aux rediffusions incessantes des mêmes films sur les chaînes publiques. La firme danoise continue de remplir les étagères des fans de Jurassic Park avec une réplique imposante de la Jeep Wrangler, le véhicule mythique aperçu dans le film de Steven Spielberg de 1993. Un bolide qui est d’ailleurs associé à l’une des morts les plus humiliantes de l’histoire du blockbuster américain, celle de Dennis Nedry, abandonné sous la pluie pour finir dans l’estomac d’un Dilophosaure. Le set LEGO Jurassic World Jeep Wrangler vise clairement un public adulte ayant grandi avec licence, avec une reproduction à l’échelle composée de quelque 1900 pièces.

Comme souvent avec LEGO, le diable se cache dans les petits détails. Des portes et un capot ouvrants, un toit en toile amovible et même un treuil utilisable… Le constructeur n’a, encore une fois, clairement pas fait les choses à moitié. Le tout s’accompagne naturellement d’une minifigurine de Dennis Nedry, d’un mini décor de jungle ainsi qu’une plaque informative, histoire de donner un peu plus de prestige à cet objet de collection tout de même facturé 199,99€. Notez que pour tout achat d’une valeur de 40€ ou plus sur la boutique LEGO avant avant le 24 mai 2026 s’accompagne d’un cadeau, Les fleurs des champs. Le set Jurassic Park Jeep Wrangler est maintenant disponible sur la boutique officielle du constructeur.